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「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

大雨過後（上）

王婷婷
圖／薛慧瑩
圖／薛慧瑩

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腳下是幾百丈高的懸崖，城市的一角從順著崖底鋪陳的柏油路延展開去，一直到幾百米遠的狹小海灣。對岸的房屋鱗次櫛比，錯落掩隱於各種楓樹、櫻花樹、杜鵑花樹中。有的房子是扒掉淺色木結構，老屋新蓋的水泥磚木混合材料的黑色或者深灰色房子，大部分都能看到山巒和大海，像是潛伏在地球的外星甲蟲，一動不動俯臥著觀察著人類活動。很多屋主是從中國、伊朗、俄羅斯、印度等新興國家移民過來的神祕富人。也有一些破舊的老房子，保留著往昔歲月的基調和用了很多年的什物，出於戀舊或者拮据。

我恨這裡的居民。無論新移民還是老住戶，無論住在嶄新的現代水泥殼子裡，還是一窩一窩擠在早就被螞蟻啃噬、被歲月侵蝕的潮濕陰冷的破房子裡。我恨他們落地窗前的楓葉通紅透亮地像是潑灑的顏料，恨這些人的窗戶前霧濛濛或翠綠清新的起伏和峻峭。我恨他們樓上四、五個臥室，還有四、五個洗手間，恨他們擁有雙客廳、雙餐廳的完美房子，但從來沒請我或者我這樣的人進去過。我必須恨他們。

偶爾，我胸中的恨意會消散，或者離開我的身體。比如從山巔往下看的時候，或者每兩周收到工資去自助餐廳，第一次裝食物時，把烤肉堆得滿滿，再多一塊肉就會坍塌時。如果這一年沒被辭退，每隔兩個月，都會去照顧那個北方女人的生意。當我把積攢的恨意和憋了很久的剛硬狠狠地捶搗進她的體內時，她壯碩的、略顯肥胖的肉體越是經得起戳夯，我就越想多砸一會兒。每當這種時候，我的恨意會暫時離開我的肉身，飄在空中俯瞰著我、睥睨著我，也畏懼著我，並隨時準備重新融入我的身體和靈魂中。

從我房間的窗戶往外看，只能看到樹籬醜陋的下半部分，與前院到後院地下室及花園的碎石子路。碎石被人類踩過無數次，稜角依舊嶙峋，卻不夠尖利，混雜著房東家那隻拉布拉多惡犬的糞便殘渣，給人當了墊腳卻從不被看見。就像半地下房間裡住了好幾年，還沒被人記住名字的被這個操蛋的世界蹂躪了幾十年的我。

幾輛警車在交叉口的路肩處停著，閃著嚇唬人的警燈。七、八個高大肥碩的警察雙手按在配槍的皮帶上，或交叉合併在襠部，頭傲慢地昂起，像什麼都知道似地晃來晃去。這群廢物，討厭的灰皮狗，希望他們活不到退休。

兩個中年女警像是發過頭的麵團，看到有車子停下來，立刻裝上一副假兮兮的笑容，能看到她們鼓脹的胸部抵在前門上。下山的路有十幾條，我知道哪一條可以繞過他們。警察很討厭。所有的人都很討厭。

房東的兒子在門口和幾個剛剛長出軟鬍髭、滿臉青春痘的瘦高條兒說話，他們正在變聲的嗓子像鴨子叫，我垂下眼瞼、沉下臉。他們以為自己前途遠大，一個一個傻乎乎地眼裡只有漂亮的女同學。不知道他們成年後會失業、會失戀，最終成為給女人賺錢養崽兒的騾子。

小房東把臉扭向他的朋友，這樣就不用和我打招呼了。他的兩個朋友不情不願地對我說了個聲音極小的「hi」，被迫表示他們也懂禮貌那種，我假裝沒聽到。我戴著耳機，只要走近人群，我就戴著耳機。我討厭所有的人類。

回到房間才有網路，看到房東給我轉發了幾則本地新聞。我沒回覆他。除了告訴他交房租的時間，我從不回覆他任何信息。這種不知道怎麼活著又會怎麼死掉的蠢貨，成天看社會新聞、談論社會新聞、關心社會新聞，但從來不懂得他們自己這輩子都不可能成為這個社會的新聞。

和我交接夜班、瘦成一副新鮮骨架的菲律賓人對著我笑，我看了他一眼，他立刻又回了一個笑臉。這個白癡有五個小孩，大孩子在旁邊山頂上的那個大學，最小的孩子剛送去幼兒園。他像一個光榮退役的種豬，經常得意地重複他讓他老婆十幾年間下了五個崽子。他總把那張黑漆漆、皺成破抹布的臉皮揉得更加皺皺巴巴地湊過來。我真想把這張破抹布一把抓起來，扔進黑色垃圾桶。

無聊的時候，我聽他講他的三個女孩和兩個男孩，我點頭，偶爾吐幾個一語雙關的詞，好讓他繼續說。他就是那麼賤、那麼笨，反覆使用的幾個詞能勾出來他源源不斷的嘮叨。他的腦髓大概被時間抽乾了、被他乾瘦的軀體吸收了，才會看不懂我的鄙視和我的厭惡。有時候，我很想一拳砸在他唯一還算肥厚的嘴唇上，他不講話，大概會以為自己不存在於這個陌生的、冰涼的世界吧，可憐蟲。

雖然他給我帶過他老婆做的難吃的咖哩飯，也帶過沒滋味的越南春捲，但我還是會一遍一遍想像砸爛他鼻子的快樂。他得意洋洋地列舉他拿到了多少牛奶金、他申請到了幼兒園補貼、他拿到了多少退稅，他要和他老婆假離婚，就能拿到更多單親家庭補貼。但他們沒有別的房子，他不想租地下室住。

我住的就是他說他不想住的那種破破爛爛的地下室，他憑什麼說他不想住？他住得起嗎？除了政府廉租屋，他連馬棚都住不起。我一邊聽他叨叨他的女兒們，一邊詛咒那幾個賤貨被人強姦、生幾個崽被拋棄。哪怕那麼醜，他的女兒們竟然都有男朋友，還沒被搞大肚子扔掉。（上）

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