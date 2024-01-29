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30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

整個廣場屬於我（一五）

李東文

托尼這一對，快一年了，還瘦不拉嘰，只長骨架不長肉，也不交配生小兔。老鄉催過幾次，讓托尼趕緊養肥了宰。托尼扔進去一把半乾的草、幾片楊雪梅留下的沙葛葉。一隻兔子吃草，另一隻吃沙葛葉。

有位少婦，推著嬰兒車由遠及近，在離托尼兩米處停下。托尼覺得對方有些面熟，一時又想不起來是誰，問她：美女要剪髮嗎？少婦似乎有些意外，說：好的、好的，我洗個頭。

孩子在小推車上睡覺，托尼把電視的聲音調小，慢條斯理給美女少婦洗頭。吹頭髮時望著鏡中的少婦和自己，看到對方眉毛中間的紅痣，突然認了出來，這是小蓮，多年前的一位老朋友。小蓮以前很瘦，現在很豐滿，所以托尼花了點時間才能認出來。

小蓮笑了起來，說剛搬到這裡不久，昨天經過髮廊時認出了托尼……托尼二十歲那年在東莞一間髮廊做事，與當時的女朋友住出租屋。女朋友比他大幾歲，是收入不低的美容師，所以他們租住的地方比較高級。小蓮當時就住在他們隔壁。

小蓮當時十九歲，在一間超市做事。那點收入未必付得起房租，是她男友比較有錢，她掙的錢自己拿著零花。那位男朋友黑黑壯壯，說話嗓子嗡嗡響，黑皮鞋、黑西褲、白襯衫，北方大漢的派頭，人長得老相，與小蓮在一起像父女。說是做生意的，常出差，所以小蓮有時會無聊，過來找托尼他們玩……

男友除了租房，每個月還給小蓮三千元做家用。那時托尼每個月工資一千六，於是托尼和女友不懷好意地猜測小蓮和她男友是啥關係……但是小蓮身上總沒錢，她把自己所有的錢都匯回老家了。（一五）

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