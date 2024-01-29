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南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

那些年（六）

孟絲

她很簡短扼要地對賈玲玲說明請她來的目的，除家務清理、準備早晚兩餐外，主要是照顧十多歲的兒子偉偉。她離婚不久，律師事務所工作繁忙，常出差開會等等。她告訴賈玲玲，偉偉的爸爸艾瑞克每兩周來和偉偉會面一次，不可以超過。如果超過兩次，必須通知她。即使她在外地出差，也必須立即通知。

偉偉雖僅十歲，個頭卻很高，面貌、身材都有著混血兒的優點。棕色頭髮有些捲曲，鼻梁高挺，總之是個漂亮的少年郎。只是偉偉不像這種年齡應具的活潑開朗，話不多，也沒有參加少年人的許多活動。媽媽對他的功課很重視。偉偉沒事時喜歡到湖邊看風景，默默地發呆，不多言多語。賈玲玲和他也沒法多交流，一則自己英文太差，再則也實在不了解這個少年人的世界。

只有艾瑞克來的時候，會在汽車裡彈奏著吉他，像魔術師突然出現，那算是來接他的信號。那樣的時候，偉偉會變得非常快樂，滿面堆笑。他會連跑帶跳地跑到艾瑞克那輛老爺車前，拉開車門，跟著艾瑞克風馳電掣而去。只有那時，才會展露出十歲男孩特具的活力和坦蕩。

整整一天過去，回來的時候，面上的陰影會掃除不少，露出十歲男童的天真笑容。杜卿青並不多問，只公事公辦，督促他快快複習功課，九時準時上床。

有一次，杜卿青到芝加哥開年會三天，順便接洽業務。賈玲玲發現，這一周艾瑞克每天都來門前。

他的吉他彈奏像催眠曲，偉偉即使遠在湖邊，也會即刻跑步前來，拉開車門，父子兩人就急駛遠去。（六）

芝加哥

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