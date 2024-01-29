只有在夜深人靜時，耿菲兒撩起長髮，仔細端詳那些無法祛除的傷疤時，才會想到那個剛入校時的清純女孩，想到「大使夫人」、想到「白屁股」，想到校園裡流傳的那位亦正亦邪的女鬼，想到自己已然逝去的青春。

多年後，有一次我南下廣州，去南大學開人工智能 的相關會議，又見到了原來的同事。我們談天說地，不知怎麼就說到了耿菲兒身上。過了這麼久，耿菲兒還是那麼美麗、優雅、霸氣，也仍然是單身，沒男人敢追她。想到轉眼間已經過去了十多年，我們不禁搖頭慨嘆時光飛逝。

同事突然問我：「你相信這個世界上有鬼神嗎？」

我不由得抬頭看看周圍，這個會議上聚集了全國最優秀的傳播學者，正在討論最新的科技潮流，他卻問我信不信鬼神。我斷然搖頭說：「不信。現在年紀大了，更不信這些東西了。」

同事開始給我講述那個驚心動魄的女鬼傳說，經過十多年無數人的潤色，這個故事又完善了很多。我被深深吸引了，不知不覺已然傍晚，會議室裡的人越來越少。負責保安的學生沒想到有人這麼有談興，沒檢查一下就拉了電閘。「卡吧」一聲，我們二人完全置身於黑暗之中。

同事正和我說到女鬼如何害人，月光下一雙血手慢慢從背後摸索而出，如地獄般的哀怨呻吟聲直鑽進耳朵裡：

「你身上披的是我的皮……」

突然之間燈光驟滅。兩個人汗毛倒豎，大叫著從會議室跑了出來，以百米衝刺的速度一直跑到人煙稠密的操場上。金色的陽光一照耀，再看著周圍青春靚麗的學生們，兩個人的恐懼都煙消雲散，忍不住哈哈大笑起來。（全文完）