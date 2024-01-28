整個廣場屬於我（一四）

從那以後，不僅托尼，別的店主對花娘娘兩公婆都敬而遠之。倒不是怕那幾個背心紋身男，是不屑於跟傻子計較的意思。

中午托尼正在吃飯，妻子發來視頻請求，讓托尼看著她和兒子吃飯，突然把鏡頭轉過去，對準了牆上支離破碎的電視。托尼又好氣、又好笑，說：行啦、行啦，等會我給你們買電視！

托尼的女兒這會已讀小學，兒子兩歲半，還未送幼稚園，簡直是個混世魔王，半年時間不到，砸碎了兩個電視機。前天托尼恨不得馬上回家揍他一頓。最近這幾年，托尼的壓力大到不得了，一家四口只他一個人做事掙錢。他不僅要養妻活兒，還得存錢在廣東買套房子，好接老婆、孩子過來一起生活。一個新電視，差不多是他髮廊一個月的租金 ……

當時妻子比兒子還惶恐不安，跟托尼說她沒能看好兒子，很是內疚。所以她要拿私房錢出來買電視，不用托尼操心──這會大概是想到電視挺貴，她存點兒私房錢不容易……生活從來沒有辦法平淡，哪怕你是個極其平常的普通人。

囉囉嗦嗦、雞零狗碎，總算結束了讓人糟心的視頻通話。托尼扔下飯碗，來到門外呼吸新鮮空氣。嘴中燻肉炒大蒜的味道真好！他父親花六千元買下一頭大豬，殺來做燻肉，寄了幾斤給他。

有兩隻流浪貓藏匿在幾米外的鳳仙花叢中，做出獵殺的姿勢。籠裡的兔子嚇得瑟瑟發抖，屎尿失控。托尼一怒之下撿土塊砸過去，嚇跑壞貓貓。

托尼罵罵咧咧，給兔子搞衛生。兔子一天到晚不睡覺，以吃東西的方式消磨太過漫長的歲月，可牠們又長得很慢。（一四）