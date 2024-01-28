推開玻璃旋轉大門，樓上便是學者嘔心瀝血之處。國際現勢的風雲變幻趨勢，全在他們的掌握當中，從這兒發表的預言與警訊，牽動著無數掌權政要的情緒與決心。

沿著走廊外，有一座池水清澈的長形淺水池，水池中的雕像前有噴泉，不時向空中噴灑著絲絲銀色水柱。木棉花開時節，招引來蜂擁而至的蜜蜂和翠鳥。

這條黃金大道從校區朝北，漸漸形成樹蔭密布寧靜的住宅區。住宅區漸漸伸展出去，漸行漸遠。杜卿青的房屋坐落在這樣的地段，不言而喻，她是個十分成功的屋主。

杜宅後院有一座許多花草樹木環繞著的小小八角涼亭，是夏天最宜人的去處。最令人羨慕之處，是順著後院的斜斜小道，可以到達湖邊。這是一座屬於大學城的人工湖，二十世紀初，鋼鐵大王出資為大學划船隊開鑿的人工湖，圓周七英里，連結著通往賓州 的小運河。小運河通過校區全長七英里，是當年運輸煤炭的主要通道，如今林蔭密布，是人們休閒晨跑或漫步的好去處。大學城因為這座小湖，景色格外優美。秋天大雁群聚，縹緲雲霧繚繞，為大學城平添無限詩意。

杜卿青選擇在這座世界聞名的大學城定居，一則這兒人文匯集，再則她是從這所聞名於世大學畢業的校友，雖然法學院是從另一所知名常春藤 大學獲得。大學四年奠定了穩定的人際關係，對她的律師業務發展有極大幫助。

賈玲玲初見杜卿青，就感到有種莫名的壓力。杜卿青面貌清秀，是現代文明事業成功的女性典型代表。（五）