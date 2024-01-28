早晨起床，她只覺得痠痛惡心，就好像長途奔波後脫力了一般。難道當時患上了夢遊症？耿菲兒看著照片心驚不已，再想到當時流傳在校園的惡鬼傳說，難道在這間畫室裡低聲吟唱、大聲痛罵的惡鬼，被校園所有人恐懼的惡鬼，就是自己嗎？

裴崇任伸手要照片。耿菲兒驚懼地看著他，緊緊抓住照片不放手。裴崇任輕拍她的肩膀安慰，伸手把照片拿回來，放在電磁爐上燒化了。藍色的火焰悄然一閃，把這過往的一切都帶入了虛無之中。

那段真實的歷史消失了，這個鬧鬼的傳說依然在校園流傳下去。隨著一屆又一屆才華橫溢的學生入駐，這個風流恐怖的女鬼是如何來到學校、如何殞身於此、如何化蛹成蝶，整個故事越來越淒美浪漫，甚至前情後傳、別傳都被演繹了出來。學生們津津樂道，在無數宿舍的臥談會上，這都成為最後的保留節目。

耿菲兒偶爾聽到這些傳說，也被嚇得毛骨悚然。清醒後不禁啞然失笑，這不就是自己嚇唬自己嘛！如此想來，那些鬼狐精怪的誕生，恐怕也是大致如此的路子了。

耿菲兒是個有才華的女人，回國後她迅速得到了領導的賞識和栽培，並牢牢抓住了這些機會。在我離開這所大學時，耿菲兒已經成為不折不扣的學術新星，不時代表學校出席各種場合。

每次上台講話時，耿菲兒都會用長髮遮住臉頰，瀑布般的黑髮直垂下來，半邊如玉般臉龐更加倍顯嬌媚。她禮貌周到地感謝著各位領導，感謝學校的大力培養。院長和老李教授則謙遜表示，這都是菲兒個人努力的結果，雙方其樂融融。（一七）