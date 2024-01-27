賈玲玲暗自琢磨著，也許相處久了，會培養出些許人情溫暖？杜卿青首先明白告知她每月薪水是多少，薪水？不用、不用，賈玲玲最初還覺得有些尷尬，打算推辭，覺得這樣親的親人，只是照顧一下小孩，怎麼可以接受薪水。沒想到杜卿青義正辭嚴地對她說，世界上沒有不付代價的勞力，請不要在這方面浪費時間。於是杜卿青比照市價，多付給她百分之二十的月薪。

接著，杜卿青遞給她一張清單，上面羅列了每日家務細節。清晨六時開始準備早餐，七時半陪偉偉走路去學校，晚上接回。單程只一里路程，有大人陪著，走路上學比較安全。午餐自己隨意，中午家中無人，晚餐由杜卿青指定菜單。另外，每日清理房間，每周大掃除一次……

賈玲玲默默接受了清單，也明瞭了自己在此扮演的角色。畢竟，這是一位高高在上的律師，她們之間沒有任何交集，更沒有相似的成長經驗。雖說同屬共同祖輩，但文化隔閡深似海，萬難跨越這樣的鴻溝。

這是一個富庶高貴典雅的東海岸郊區，房屋像童話世界裡的座座城堡，一片又一片碧綠韓國草坪，一條條蜿蜒曲折的車道。沿街是濃蔭密布的蒼松翠柏，是雅致大氣的花草灌木。這些房舍或英國都鐸式、或莊園式、或摩登現代式，全圍繞著大學城湖邊而建。後院樹木濃密，湖水清澈，是飛鳥和野鴨的棲息地。

杜卿青的房屋坐落在黃金大道上。大道的前段坐落著校園「威爾遜國際研究中心」。白色大理石圓形石柱，環繞著建築四周的乳白色長廊。（四）