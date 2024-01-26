整個廣場屬於我（一二）

她一口氣找托尼染了三次頭髮，前面兩次，「顏色還不是很滿意」。其實第三次她也認為未達十全十美，因為心疼錢，才沒再搞第四次。

女為悅己者容，前夫與現任妻子離婚的消息讓楊雪梅振奮莫名，巴巴地跑去美容院燒大錢，來托尼這裡花小錢。她大概是認為，既然前夫曾經被自己征服過一次，二十年後的今天，再征服一次也不會太難。連她本人也頗覺得意外，雙方已經分開了那麼久，又各自經歷了那麼多事情、那麼多人，為何自己還幻想著，重新與他一起走完餘下的人生？

托尼師傅收拾屋子，掃乾淨地上的碎髮，發現楊雪梅還在鏡前扭來扭去，鼓起勇氣走過去站在她身後，讓兩張臉在鏡中同框，說自己一張臉能頂楊雪梅三張。楊雪梅讓托尼幫她拍照留念。托尼師傅身材高大、皮膚白淨，就是胖了點兒，臉像臉盆那麼大。

有人進屋，未見其人，先聞其聲：「氣死我啦、氣死我啦。」

托尼和楊雪梅轉身，再次看到花枝招展的花娘娘。美女花娘娘不僅開店賣花，還姓花。之前托尼問她老家何處，怎麼會有這麼獨特的姓。她說：為了保持神祕感，我不告訴你我是哪裡的。托尼在心裡翻個白眼，懶得理她。在托尼心目中，自己的這位鄰居花娘娘，和她的胖子老公，都是神經兮兮的人，最好別跟他們多說話。

「花姑娘，哪個狗膽包天，敢氣你！」楊雪梅問。人精楊雪梅這麼說話是有原因的，花娘娘這個人看著超凡脫俗、清純可愛，實際上不是那麼一回事。之前楊雪梅就跟托尼八卦過，那花店，一天未必能做得成一單生意，可是花娘娘穿名牌衣服、用貴得要死的包包、吃托尼不捨得點的外賣，活得比誰都滋潤……她靠啥掙錢的呢？（一二）