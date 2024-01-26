我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

小宇（全文完）

郁嘉茵

她與小宇在街頭狹路相逢的那天，她的心裡掛念著的，是繼子的溫飽。也許她只能這樣，用對自己唯一親生孩子的無情，來換取一份衣食無憂的安穩生活。

這位表親沒敢直接找到小宇，她採用迂迴的方式，先去找了小宇的爺爺、奶奶。姨姥和姨公都上了年紀，與前兒媳的不和早遙遠得像是上輩子的事了，現在他們只想做會對小宇好的事。

表親口才不錯，老兩口估計也是有點被說動了。等到周末小宇回來看他們，他們委婉地提起了這事，誰知道小宇當即就炸了。他直接在家族群裡點名道姓，讓那個表親不要多管閒事，口氣很不客氣。

說起來，那人也是他的長輩，被他一罵，自然面子上掛不住，於是挽尊一般地在群裡要求小宇向他道歉。可小宇那邊再無回覆。家族群裡再也沒有人發言，安靜了好幾天之後，才終於有人轉發了一個養生的文章。想必圍觀罵戰的大家都如我一樣，對事件的來龍去脈很清楚，可沒人敢說什麼，大家都害怕再傷害小宇。

小宇父母失敗的婚姻，也是整個家族在婚戀方面最大的反面典型。在那之後也有人離婚，可都是速戰速決，即使不是和平分手，也沒有如陸威舅舅一般，用日後幾十年的時光來頹廢、來沉淪。更沒有小宇一般如此無辜的受害者。

我想起與小宇共度的那日，他微笑裡略帶清苦的神情，明白有些傷害早已鑄成。生活不是電視劇，不是只要你想，就會有美滿結局。往日暗沉不可追，有些暗沉早就滲入肌理，成為人生的底色。

人生多有無奈，大多數人都是帶著傷口前行。我在離小宇很遙遠的地方，希望他好、希望他能快樂。（全文完）

上一則

紐約華裔書畫家曾憲文 獲國際藝術大獎

下一則

太空總署的女科學家

延伸閱讀

明星交換禮物被看破「沒誠意」 男星送2元胸針、一包瓜子

明星交換禮物被看破「沒誠意」 男星送2元胸針、一包瓜子
影藝之都╱真人版魷魚遊戲 網飛70分鐘沉浸式體驗

影藝之都╱真人版魷魚遊戲 網飛70分鐘沉浸式體驗
74歲「鳥來嬤」吳敏昔負債又罹癌 消失8年近況曝

74歲「鳥來嬤」吳敏昔負債又罹癌 消失8年近況曝
北韓2青少年被處12年苦役 只因看韓劇被抓到

北韓2青少年被處12年苦役 只因看韓劇被抓到

熱門新聞

外公的書法

2024-01-23 01:00
圖∕黛安

後母（上）

2024-01-21 01:02
黛安∕圖

後母（下）

2024-01-22 01:02

貓痴物語

2024-01-21 01:00
圖／Mrs. H.

九重葛，只能這樣了

2024-01-23 01:02

遊墨西哥遇到騙子

2024-01-09 01:00

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒