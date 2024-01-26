她與小宇在街頭狹路相逢的那天，她的心裡掛念著的，是繼子的溫飽。也許她只能這樣，用對自己唯一親生孩子的無情，來換取一份衣食無憂的安穩生活。

這位表親沒敢直接找到小宇，她採用迂迴的方式，先去找了小宇的爺爺、奶奶。姨姥和姨公都上了年紀，與前兒媳的不和早遙遠得像是上輩子的事了，現在他們只想做會對小宇好的事。

表親口才不錯，老兩口估計也是有點被說動了。等到周末小宇回來看他們，他們委婉地提起了這事，誰知道小宇當即就炸了。他直接在家族群裡點名道姓，讓那個表親不要多管閒事，口氣很不客氣。

說起來，那人也是他的長輩，被他一罵，自然面子上掛不住，於是挽尊一般地在群裡要求小宇向他道歉。可小宇那邊再無回覆。家族群裡再也沒有人發言，安靜了好幾天之後，才終於有人轉發了一個養生的文章。想必圍觀罵戰的大家都如我一樣，對事件的來龍去脈很清楚，可沒人敢說什麼，大家都害怕再傷害小宇。

小宇父母失敗的婚姻，也是整個家族在婚戀方面最大的反面典型。在那之後也有人離婚，可都是速戰速決，即使不是和平分手，也沒有如陸威舅舅一般，用日後幾十年的時光來頹廢、來沉淪。更沒有小宇一般如此無辜的受害者。

我想起與小宇共度的那日，他微笑裡略帶清苦的神情，明白有些傷害早已鑄成。生活不是電視劇，不是只要你想，就會有美滿結局。往日暗沉不可追，有些暗沉早就滲入肌理，成為人生的底色。

人生多有無奈，大多數人都是帶著傷口前行。我在離小宇很遙遠的地方，希望他好、希望他能快樂。（全文完）