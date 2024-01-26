圖／趙梅英

當年，杜老爺害怕女兒家人受牽連，也害怕台灣當局誤會他們通匪，多年來，除了輾轉從香港 朋友處打聽消息，其他都無能為力。可憐，杜老爺夫婦臨終也未能得知獨生女的確切消息。舅舅杜平是離開吳淞口海港，在輪船上東奔西跑的小男孩，是二弟。大弟因心臟病 發，去年突然去世。

似夢卻真，當年媽媽怕賈玲玲受牽連蜷縮的小天地，外面還有更大、更不一樣的世界。自己熟知的小天地充滿貧困、簡陋、無知、猜疑、迫害，而今，外面還有一個完全不同的鮮亮光燦世界，那個世界還有關心自己的親人，天哪！

舅舅杜平了解了賈玲玲目前的生活狀況後，答應設法改善她目前處境。杜平在上海、崑山、杭州、無錫一帶，考察了幾家珠寶首飾設計公司經營的情形。雖然這些公司都積極爭取杜平的投入，但杜平當時的主要業務範圍是香港、台灣以及新加坡 ，要擴展業務到大陸，需要人力資源、財力等等。考慮很久，覺得大陸目前不適合珠寶商發展，決定暫時保守為佳。

賈玲玲跟著舅舅東奔西跑了兩個多月，對這個行業發生莫大興趣。舅舅雖明知外甥女心願，卻沒有貿然答應她什麼。最後決定給她一筆基金，那是杜老爺留給女兒的，現在轉給外甥女，讓她自己決定怎樣運用這筆錢，或買房、或下海，一切由她決定。

當年上海的房地產相當便宜，她在鬧市西藏路附近找到一間公寓，大樓共三層。底層有二臥一廳，廚廁俱全，正在出售。她覺得出入方便，即刻購買，至少有了自己的窩。兒子有了自己單獨的臥室，也露出笑容。至於她那個人渣丈夫，趁機敲詐，舅舅很快就請律師為她做了了斷。離！從此橋歸橋、路歸路，兩不相干。賈玲玲終於永遠告別了折磨她將近二十年的惡魔人渣。

還剩一點基金，憑著兩個多月的觀察，舅舅留下一堆水鑽樣品：戒指、手鍊、耳環和項鍊。戴在手指或耳朵上閃閃爍爍，耀眼奪目。一些姊妹淘見了，都覺得漂亮，幾乎和真鑽石不相上下，紛紛詢問是從那兒買來，這給了她靈感。

她決定去首飾批發供應商鑑定貨色、購買原料，一家家比價殺價。有人知道她有個珠寶商舅舅在台灣，為擴展未來生意鋪路，願意提供較大折扣。買來一些小小顆粒水鑽，這些水鑽顆粒晶瑩剔透閃亮，舅舅留下幾套簡單首飾設計工具和首飾樣品設計專業雜誌，她心領神會，依照樣品，動手做了許多戒指、耳環、項鍊、手鐲等等。只要有工具、有原料，這些首飾做起來很容易，還可以心領神會、花樣翻新。

那時虹口附近有家大旅社舉辦一個小型商展，她承租了一個攤位，把設計漂亮時尚的首飾：戒指、耳環、手鍊、胸針，陳列在精巧高貴的黑絲絨首飾盒裡。比起真正昂貴的鑽石首飾，式樣相去不多，價錢卻是千分之一。愛美卻沒錢的年輕女孩們，紛紛在這個攤位購買閃亮耀眼的水鑽首飾。

沒想到這是一本萬利的生意，從此她全心全意投入。成本不高，幾年下來，她積攢了一些錢。送聾啞兒去一家電腦設計學校，學習繪圖軟體技能。

兒子本不是先天聾啞，是當年在幼兒園時好幾次生病發高燒，被餵食了過多金黴素，以至於成了聾啞兒。經過專業密集訓練課程，兒子學習起來成績突飛猛進，家中氣氛也溫暖柔和起來。只是，兒子正值青春期，聾啞令他感到自卑寂寞，感情找不到寄託，憂鬱症如影隨形。

賈玲玲覺得十分愧疚。聽說遙遠的美國，對於這樣的情況有許多完善措施，也許……她那時下定決心，為彌補對兒子的歉疚，她要設法去美國為兒子尋找出路。那兒有完善的醫療體系，為殘障人士提供良好教育及就業機會，只有去美國才能補救這終身的遺憾！

3

那一年，賈玲玲有機會來到美國，是她無論如何也想不到的事。舅舅杜平的獨生女杜卿青在美國東岸，是典型事業成功的女強人。杜卿青剛離婚不久，家中有個十歲的男孩需要照顧。本打算請舅舅杜平和舅媽去幫忙，但舅媽乳癌纏身，沒法前往。於是，舅舅想到賈玲玲也許比較合適前去幫忙。得知這樣的信息，賈玲玲十分興奮，欣然同意。覺得這真是一個去探望新世界的大好機會，也許兒子……

辦理了探親手續，賈玲玲順利來到杜卿青家中。照理說，杜卿青是賈玲玲的親表妹，雖然自幼生活在兩個完全不同的世界，畢竟是近親。但，杜卿青對待賈玲玲卻像雇主對待保母一樣。雖面帶職業性微笑，卻顯現出絲絲寒意。畢竟是從未見過面的陌生人，彼此的成長環境、教育程度、生活經驗、價值觀念，完全不同，彼此間根本沒有共同語言。（三）