整個廣場屬於我（一一）

托尼說：我侄子也養，天天拿出來玩。

花娘娘說：小男孩狗膽包天，我怕牠咬我。所以花娘娘每天除了放點吃的，啥也不管，籠子臭不可聞才清理──視頻中先出現兩隻貓，後來又來了兩隻，對籠子裡的倉鼠形成包圍之勢，齜牙咧嘴。倉鼠嚇得瑟瑟發抖，全身抽搐而亡……

楊雪梅說油炸倉鼠味道很好。托尼「哈」地笑了出來。花娘娘翻個白眼，嘟嘟噥噥出門而去。好像還是那句口頭禪：氣死我啦、氣死我啦。

順著花娘娘剛才的話題，托尼說流浪貓是挺凶的，有天晚上，十點多了，他關店準備回去睡覺。幾米外的草叢中衝出來一隻貓，嚇得他全身僵硬，幸虧貓在離他兩米開外煞住了腳──應該是快衝到他跟前，貓才意識到，他身上雖然有兔子的氣味，卻不是兔子，是個龐然大物──貓停止了進攻，嘴巴卻還發出可怕的嘶嘶聲，嚇得托尼汗毛倒豎。

髮廊裡安靜了片刻，楊雪梅又再凝視鏡中的自己，突然開腔：「托尼老闆──」

「嗐、嗐，很美！新髮型襯托得你很美！」托尼趕緊回應。

楊雪梅側頭斜掃一眼，責怪托尼自作多情。「我不是問你我美不美，我當然知道我很美。我是問你，能不能看在老朋友的分上讓我賒帳，這個月你都幫我染了三次頭髮啦──」

「哈哈──不能！」托尼師傅差點沒大笑。提醒楊雪梅，她腳上的鞋子能頂自己一個月鋪租，說賒帳是埋汰別個。楊雪梅每天打扮得漂漂亮亮，以童話公主的形象示人，貴氣得沒人相信她缺錢。

你那麼凶幹麼？楊雪梅嬌嗔。她是那種能向所有男人撒嬌的女人，有點像史上扮演潘金蓮最出彩的香港 演員溫碧霞。（一一）