更可悲的是，他這麼多年都被一場失敗的婚姻困住，時光都白白蹉跎了。

大概是從他離婚手續辦下來的那一年，就有人開始為他介紹對象。可他一律拒絕，理由是孩子還太小。後來小宇考上了大學，又有人再提起此事，他依舊拒絕，理由變成了：希望能夠先修復父子關係。他那時的確不再打罵小宇了，但父子間的裂痕如汪洋中的冰山，露在冰面上的已經是讓人恐懼的體積，更別提藏在深海之中，一眼望不到底的部分了。

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自從那次的會面後，小宇一直單身。他把所有的精力都放在工作上，很快受到重視提拔。表姨興高采烈地在家族的微信 群裡，分享了這個好消息，一時間祝賀的聲音不斷。雖然有家中長輩操心小宇的終身大事，可畢竟他是男生，男生結婚晚一點，也沒有關係的。

風平浪靜的日子沒有過多久，家族群裡就爆了一個驚雷。呂藍回來了，不知道她在生活裡到底遇到了什麼事，才讓她改了主意。她輾轉聯繫到了一個家裡心軟的表親，想通過她牽線搭橋，讓小宇重新回到她的生活裡，母子冰釋前嫌，共享天倫。

呂藍還開出了她自認為誘人的條件，她說，只要小宇願意認她，她會盡自己所能，把小宇從縣裡調回市內更好的單位，並且還願意資助他買房。

她自然是有底氣這樣說的，和陸威舅舅離婚後不久，她就再嫁。第二任丈夫是個位高權重，帶著兒子、喪妻不久的鰥夫。雖然臨近退休 ，但想必依然有點能量。

只是她再婚後沒有再生孩子，她自己也沒有工作，一直在家照顧丈夫和繼子的生活。（五）