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半臉佳人（一四）

張舒涵

這個動作也很有欺騙性，讓很多人誤以為他是個不諳世事的書呆子。老李教授想了想說：

「菲兒，我記得你是碩士吧，今年我的博士生名額，留給你一個，你看怎麼樣？」

耿菲兒搖頭。老李教授又想了想說：「菲兒，我今年去省裡評審社科項目，我爭取給你弄下來一個，你看怎麼樣？」

耿菲兒還是搖頭。

老李教授接著掏出眼鏡布，摘下眼鏡仔細擦拭後問：「菲兒啊，我年紀大了，腦子不靈光，不知道現在年輕人的想法。你能不能給我個提示，你想要什麼？」

耿菲兒說：「除了博士和項目之外，我還需要一個去國外留學的名額。」

老李教授愣了一下，說：「菲兒，有我幫你，明年你肯定就是副高了。不如留在國內多做項目、多發論文，爭取早點評上正高，又何必出國留學，耽誤寶貴的時間。如今學術界人才輩出，個個都是寫論文、申請課題的高手，評職稱一年一個形勢呢！你不要迷信國外。依我看，未來我們的大學，尤其是文科體系，還是要靠國內的人才撐起來！據我所知，很多高段位的領導都是和我一個意見呢！那些喝慣了洋墨水的，根本不了解中國的國情，一腔熱血、兩眼茫然，連領導都不放在眼裡，能成什麼大氣候！我是真心實意給你出謀劃策，我想以後很長一段時間內，咱們都會在一起抱團取暖，並肩工作。出國拿個洋學位，也就是名字好聽，其實沒什麼太大必要。」

耿菲兒搖頭：「對你來說沒必要，對我來說很重要。等你把這一切給我弄好，我就把揭發材料還給你。」

老李教授訕笑起來，兩個人很友好地握手告別。（一四）

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