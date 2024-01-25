圖／趙梅英

全弄堂的人都冷冷瞧著一朵嬌艷的玫瑰被揉搓踐踏，沒有人憐惜這花樣少女被惡魔折磨。也許這些市井小民大都自顧不暇，所謂「泥菩薩過江自身難保」吧。那是個冷酷無情的年代，人人生活在貧窮、苦悶、恐懼、猜忌、背叛、絕望之中。天空是永遠的灰，像鉛，壓得人們喘不過氣來。

賈玲玲後來也明白，從根本上這就是一樁錯誤的婚姻。所謂「女怕嫁錯郎」。這男人是真正的人渣：嗜賭、好色、懶惰、粗暴、無知……其後，賈玲玲遭受著無休止的欺凌、家暴 ，周遭竟然沒有一個伸出援手的鄰里故舊。

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也算是奇蹟吧！她三十六歲那年春天，五月初，她記得非常清楚，因為她的生活起了翻天覆地的變化。那天弄堂口家管會主委姚媽媽來找賈玲玲，說是公安局叫她去一趟。公安局？不知又出了什麼事！弄堂裡的閒雜人等紛紛圍過來探頭探腦，不知是否她家那口子又在外面惹了什麼禍！那人渣已經一個多禮拜不見人影。無奈何，這樣的日子她沒有選擇，躲不了，也只有破罐子破摔，聽天由命了。

沒想到，局裡小片警見她和姚媽媽一起來，笑容滿面，說是賈玲玲台灣有個親戚在找她。台灣親戚？她登時嚇出一身冷汗。她曾經見過有海外關係的人受的折磨，他們被剃陰陽頭，脖子上掛著大紙牌，或是「人民公敵」，或是「外國間諜 」，被踢、被打、被吐口水。十多年前，如果有人有台灣親戚或者海外關係，那就是天大的災禍，不被折磨至死，至少得脫層皮。

曾幾何時，聽說而今海外關係竟成了人們羨慕不已的現象。真的？台灣親戚？不可能！她猶猶豫豫、恍恍惚惚，跟在姚媽媽身後慢慢走著。姚媽媽一面討好式地對她說：有台灣親戚好呀！那表示你要有錢了，好日子就要到啦。你別忘了我們啊，富貴不能忘了窮朋友，人不能忘本……姚媽媽一路上自說自話，而她，賈玲玲竟有台灣親戚？

小警察一臉羨慕和巴結，說現在訪客和分局長在公安局會客室等她。賈玲玲猶豫不定，不知等待她的會是什麼災禍。她跟在姚大媽背後慢吞吞走著，反而被平時凡事慢半拍的姚大媽催她動作快些。

終於到達公安局，她曾為撈她那個人渣丈夫來過幾次，每次都是戰戰兢兢，低著頭，目不斜視。做為混帳癟三的妻子，在公安人員的眼裡就是低三下四的女人，無奈何。而今，竟然被帶到會客室。

這會客室在她眼裡顯得權威而嚴肅，高高在上的局長，和一個年長人士坐在椅子裡，見她和姚大媽進來，竟禮貌地雙雙站起來。賈玲玲有點受寵若驚，嚇了一大跳，以為自己在做夢。局長親切地招呼她在一旁坐下，揮手叫姚大媽回家。

這位男士大約五十歲左右，穿著一套深色西裝，舉止神情、打扮氣質很具品味。瘦削面龐有著精緻的五官，輪廓俊秀。男士靜靜望著她，好一陣沒說話，至少五、六分鐘的沉默。賈玲玲只有低著頭，心中忐忑不安，不知是什麼禍事在等著她。只敢偶爾偷偷看一眼對面牆壁上毛澤東的半身照，心中只默念著「是福不是禍，是禍躲不過」，希望這悶葫蘆快些解開。但願人渣小癟三丈夫沒有得罪人家，看來這人是絕對得罪不起。

終於，中年人緩緩從西裝外套掏出一張舊照片。他把照片遞給局長，示意局長也看看照片，然後請局長把照片遞給她。這中年人輕聲對局長說，那是杜家當年的全家福舊照。

照片雖有些泛黃，卻很清晰。照片裡一對中年夫婦坐著，中間是個俏麗少女，兩旁立著兩個十多歲男孩。賈玲玲看著那少女，那……那……是誰？是我？當然不可能！只見那少女衣著光鮮、笑容燦爛。賈玲玲有些恍惚，那……那是誰啊？

中年人似乎從靜默中醒來，他突然有些激動，忽地站起來，對賈玲玲說：你真是杜菲菲的女兒！我……我……應當是你舅舅！你不認識我，我們都認識你！

他指著照片中的少女，看！他好像在對局長說話，那不是活脫脫的賈玲玲翻版！局長湊過來看照片，一面點頭，一面用眼角掃視賈玲玲。照片中的女孩是……是的，是的。那是賈玲玲的媽媽。舅舅？

又掏出另外兩張舊照，由局長轉交給她，一張是媽媽杜菲菲的單人照，另一張是媽媽和兩個弟弟的合照，賈玲玲活脫脫媽媽杜菲菲的翻版。照片背後寫著「1948年8月8日，杜府在霞飛路和平照相館合照」。

原來杜菲菲在台灣的全家人都知道她賈玲玲的存在。他們在海岸對面，生活得很幸福美滿。舅舅答應杜老爺夫婦臨終的願望，在兩岸可以通行時，務必找到杜菲菲和她的家人。而今，杜菲菲已逝，只剩下她的女兒賈玲玲。（二）