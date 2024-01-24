整個廣場屬於我（一○）

父母當年那間牛腩粉店很小，僅限附近的街坊吃早餐。陳傑倫接手後，買下旁邊兩間單車房，擴大經營，慢慢打造成全市最厲害的網紅牛腩粉店，妙齡少女們三五成群，結伴前來打卡……不少女孩對陳傑倫有好感，但陳傑倫像塊石頭，寧願長時間坐在烏龜池邊發呆，也不與女孩子們打情罵俏。

「兩隻烏龜？」楊雪梅問，「你不是說只剩下一隻了嗎？」

「他不知從哪弄回來一隻新的，一起養。」

「烏龜後來又生蛋了嗎？」

「這也是個奇怪的事，」托尼說，「據說他後來補的那隻是母的，和原先留下的那隻公的一起養著，但一直沒見下蛋。好些年過去了，兩隻烏龜還是兩隻烏龜，沒有兒孫滿堂。」

陳傑倫的故事講完，楊雪梅頭髮也弄好了。除去身上的淺藍色圍布，仍舊坐在理髮椅上，努力挺直她的水蛇腰，轉動脖子，從不同的角度欣賞自己精緻的臉，慢慢站起，正面、側面、仰頭、踮腳，全方位考量自己全新鮮髮型下完美的身材。每次過來到處都是鏡子的髮廊，她都要進入到這種可怕的忘我狀態。

「氣死我啦、氣死我啦。」

又是花娘娘，未見其人，先聞其聲。

花娘娘走進髮廊，說上午關了花店出去辦事，回來後發現她養的兩隻倉鼠死掉了。查了視頻監控，發現是流浪貓做的孽。花店生意不好，花娘娘人緣不好，寂寞，想養狗或者貓陪自己。丈夫打死不讓，買來兩隻倉鼠送她。

開始那幾天她挺稀罕，寶貝前、寶貝後，眼睛死死盯著籠子裡的倉鼠跑步，小嘴巴飛快地吃瓜子。幾天之後膩了，愛理不理──她對托尼說，倉鼠很可愛，但僅僅可愛沒有用啊，只能看，不能摸，還天天一個樣，沒有一點兒變化。（一○）