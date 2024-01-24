但一起長大的情誼還是敵不過現實。女方是個富家女，她的父親自然也想她找一個門當戶對的公子哥結婚。

先不說單親家庭的事，陸威舅舅因為婚姻的挫敗，心灰意冷一蹶不振，直到退休 也只是個一般的科員。小宇的兩個姑姑都在醫院當護士，他的家庭條件顯然不符合女孩父親的要求。

我已經看開了，這其實沒什麼的。他苦笑著說。我張了張嘴，但最後也閉上了。我實在不知道該說些什麼，只能跟著他一起苦笑。我望著他，似乎從很早開始，我每次見他，他的臉上都有那種表情。

我這才在心裡反應過來，他喜歡的女孩子的類型，方方面面都與他的生母呂藍完全相反。不知道這是巧合，還是小宇孤獨的成長裡，某些東西已經默默地在他的心底形成了潛意識。有的東西是邪惡的、是禁忌的，是害他痛苦、讓他討厭的，所以他會在自己還是一個小小少年的時候，就學會規避。

他又提到我，說其實他對我的印象很淡。因為我大他不少，又很早就出國，所以對我的記憶，還停留在我上大學的時候，會在寒暑假的時候，領著他和別的表弟一起出去吃肯德基 。

他笑著跟我比劃，說還記得自己當時點了不少東西，回家後還被姑姑說了一頓，說你表姊上大學打工也很不容易，怎麼一下子就花了人家那麼多錢。

那個下午很溫馨。其實很多時候，想起小宇，第一個閃進我腦海裡的畫面，還是他調皮搗蛋的小孩子的樣子。此時此刻，坐在我面前，與我談笑的已經是一個成年男人。

想想飛速流逝的時光，我意識到不光是我與小宇長大了，陸威舅舅也老了。（四）