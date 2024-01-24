院長頓時蔫了，意識到耿菲兒不是幾句狠話就能打發的角色，急忙彙報給老李教授。老李教授找到耿菲兒，言辭懇切地希望她能夠高抬貴手，放過兒子一馬。

老李教授身材高瘦，不苟言笑，喜歡穿深色的中山裝，因為多年伺候領導，背部有些佝僂。他語速緩慢，聲音沉穩、富含磁性，特別給人以信賴感。老李教授說：

「菲兒，我和你說幾句掏心窩子的話！其實大學老師挺沒出息的，我有時候想，如果我畢業後走仕途或者經商，我兒子現在的處境可能會好很多。人家當官的兒子是官二代，社會資源豐富，黑道白道、三教九流都能吃得開。人家經商的是富二代，手中有錢心裡不慌，全世界都踩在腳下。咱們這些老師的孩子有什麼？學問？當個學二代？學問真是個沒用的東西。我當了幾十年的教授，就能給孩子找個吃粉筆灰的教書匠工作，再告訴他怎麼寫論文才能不長痔瘡。我這當爹的，其實挺沒用，挺愧對兒子的！」

老李教授說一句話捶捶胸、嘆口氣，彷彿是一個被苦難折磨了半生的孤苦老人，讓人不由得心生憐惜。但是耿菲兒不為所動，坐在椅子上冷冷地看他表演，乾淨俐落地回答：

「你兒子頂了我的職稱！」

老李教授懇切地說：「他沒有頂你的職稱，今年的職稱確實應該給他。他的項目和論文是最多的，他也等了三年了。」

耿菲兒冷笑說：「沒有你兒子的話，今年這個職稱就是我的！就是你兒子頂了我的職稱！」

老李教授摘下眼鏡，慢吞吞地從兜裡掏出眼鏡布擦了擦。他在思考問題的時候，經常這麼做。（一三）