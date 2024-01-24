我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

半臉佳人（一三）

張舒涵

院長頓時蔫了，意識到耿菲兒不是幾句狠話就能打發的角色，急忙彙報給老李教授。老李教授找到耿菲兒，言辭懇切地希望她能夠高抬貴手，放過兒子一馬。

老李教授身材高瘦，不苟言笑，喜歡穿深色的中山裝，因為多年伺候領導，背部有些佝僂。他語速緩慢，聲音沉穩、富含磁性，特別給人以信賴感。老李教授說：

「菲兒，我和你說幾句掏心窩子的話！其實大學老師挺沒出息的，我有時候想，如果我畢業後走仕途或者經商，我兒子現在的處境可能會好很多。人家當官的兒子是官二代，社會資源豐富，黑道白道、三教九流都能吃得開。人家經商的是富二代，手中有錢心裡不慌，全世界都踩在腳下。咱們這些老師的孩子有什麼？學問？當個學二代？學問真是個沒用的東西。我當了幾十年的教授，就能給孩子找個吃粉筆灰的教書匠工作，再告訴他怎麼寫論文才能不長痔瘡。我這當爹的，其實挺沒用，挺愧對兒子的！」

老李教授說一句話捶捶胸、嘆口氣，彷彿是一個被苦難折磨了半生的孤苦老人，讓人不由得心生憐惜。但是耿菲兒不為所動，坐在椅子上冷冷地看他表演，乾淨俐落地回答：

「你兒子頂了我的職稱！」

老李教授懇切地說：「他沒有頂你的職稱，今年的職稱確實應該給他。他的項目和論文是最多的，他也等了三年了。」

耿菲兒冷笑說：「沒有你兒子的話，今年這個職稱就是我的！就是你兒子頂了我的職稱！」

老李教授摘下眼鏡，慢吞吞地從兜裡掏出眼鏡布擦了擦。他在思考問題的時候，經常這麼做。（一三）

上一則

「金門」問鼎奧斯卡 台文化部：不同角度談兩岸關係 國際回響大

下一則

時間串

延伸閱讀

半臉佳人（八）

半臉佳人（八）
半臉佳人（七）

半臉佳人（七）
半臉佳人（六）

半臉佳人（六）
半臉佳人（五）

半臉佳人（五）

熱門新聞

圖∕黛安

後母（上）

2024-01-21 01:02
黛安∕圖

後母（下）

2024-01-22 01:02

奇遇

2024-01-16 01:00

貓痴物語

2024-01-21 01:00

遊墨西哥遇到騙子

2024-01-09 01:00

外公的書法

2024-01-23 01:00

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲