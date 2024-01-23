整個廣場屬於我（九）

下午，過來吃牛腩粉的人不多，幫工好姨一個人在店裡做事就夠了。陳傑倫泡一杯茶，去店前的大榕樹下看書，還把烏龜也帶上。他看書，烏龜在他的腳邊吃水果……

天呀，這樣的人賣牛腩粉，簡直不可思議！楊雪梅大惑不解，說發生在陳傑倫身上的每一件事，都透著古怪。

大學畢業以後，陳傑倫留京做事，一份有前途的工作。春節期間他休探親假回粵，母親每天變著花樣做湯給他喝。做為一名十八歲前從未離開過故鄉的廣東人，陳傑倫這些年在外求學、工作，最懷念的是母親的老火靚湯。

但很快龍骨湯喝膩了、老母雞湯喝膩了，白鴿湯也喝膩了，他跟母親開玩笑，不如殺了爸爸養的烏龜燉湯──只是玩笑，沒想到母親當了真。傍晚他從外面回來，龍骨藥材烏龜湯已然燉好……母親念叨，養了這麼多年都沒生蛋，等殺死才知道要生蛋了。剩下的那隻烏龜，估計是公的，兩天後開始冬眠，直至來年初夏。

就在大年初一那天夜裡，母親得病住院，查不出病因，拖到正月十五，離世。到了這年端午 ，父親上午打電話至北京，關心他的婚姻大事。傍晚，他接到牛腩粉店幫工好姨的電話，說父親當時正在廚房做事，突然倒地，救護車還在路上，人就已經沒了……他父母加起來剛剛一百歲，之前身體棒棒的，連感冒都很少……

陳傑倫回粵辦理父親的後事，沒再回北京。在眾人的驚詫中，接管父親留下的牛腩粉店，直至如今。他是在好姨的幫忙之下，處理完父親的後事，之後又在好姨的幫助下，熟練掌握了做牛腩粉的種種技巧。

陳傑倫父母的家就在牛腩粉店樓上，二樓一個南北朝向三居室，除了採光不是很好之外，沒啥毛病。（九）