廖青搖頭，那個荒涼的山坡，葬禮之後她再也沒有去過──也從沒想過要去。當年，她們曾約定，至少每年去一次。但她一次也沒去過。

那夜，樹在對抗寒風，而人們在尋找。沒人知道會找到什麼，死亡就在腳下，隨時可能出現，隨時可能被她們找到。但那個夜裡它暫時沒有出現，人們懷著對它的恐懼進入睡夢之中。從那以後，所有的夢境都沾上慌亂與驚恐的氣息。

她們忽然抓住彼此的手，緊緊握在一起。那些已然被沖淡的往事重新聚集在她們身邊，可她們已失去談論的勇氣。前方，湖的盡頭是樹林，入口處光線漸漸淡去，似乎在提示她們此刻進入的是另一個世界。那一年，她們去山上男孩家玩，山路很滑，鬼針草老是往衣服上鑽。深山無人，她們攙扶著走過一片沼澤地，差點兒陷進去。

「我經常一個人來這林子裡。」李槿說，「一開始，我只是漫無目的地逛上一圈，可有一天，當我走到一棵樹下，坐下來，就不想走了。從那以後，我經常來這裡，就是為了找到那棵樹。」

「哪棵樹？長什麼樣的？」廖青感到好奇。

「它們不是同一棵，每次來都不一樣。」李槿說，「奇就奇在這裡，那些鳥從不固定在同一棵樹上。」

「你是說，某些時刻，所有的鳥會聚集在同一棵樹上鳴唱？」

「嗯，它們總要持續不斷地唱上好幾個小時，我就在那樹底下坐著。有時候，聽著、聽著就睡著了。」李槿臉上浮現出回憶的表情。

說這些時，她們已進入林子內部。從她們所站的地方回望，湖水已經退去，世界蛻變成一片遙遠而朦朧的綠意。

她們繼續緩步前行。風輕拍灌木的枝葉，腳下傳來窸窣聲。廖青聽見自己的心跳，聽見滴水聲和樹枝折斷聲，她用耳朵尋找那棵樹，或許馬上就能找到。

──她也很想在那樹底下坐一會兒。（全文完）