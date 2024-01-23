我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

半臉佳人（一二）

張舒涵

耿菲兒冷笑說：「你真不怕？」

院長挺直了胸膛，「問心無愧，何懼之有！」

耿菲兒猛地站起身，拉開房門大聲喊：「李強是專科……」

院長大吃一驚，像隻貓般迅捷無比地從辦公桌後跳出來，不由分說地把耿菲兒扯了進來，小心翼翼地看看外面有沒有人，迅速關上門。

耿菲兒坐在院長椅子上，冷笑著說：「李強一個專科生，是怎麼進到大學當老師的？我可記得他是你招進來的吧。欸，咱們學校人事處最低要求也是碩士呢，這可是違規操作喲！」

院長哭喪著臉說：「菲兒啊菲兒啊！我算是服了你了！您老人家早生一百年，肯定是令敵人聞風喪膽的地下黨員啊！這樣吧菲兒，下次評職稱的時候，我力推你。但行不行我不敢保證，你看好不好？」

自從被男友拋棄後，耿菲兒從內心深處不再相信這種口頭承諾。結婚那樣板上釘釘的事情都能黃了，更何況這樣虛無縹緲的場面話。院長談了半天沒有談妥。耿菲兒硬氣地表示她不要虛的，只要能拿到手的現貨乾貨。院長看利誘無用，收起笑容，冷冰冰地說：

「菲兒，自從你進到學院起，我就一直很看好你，也在不遺餘力地幫你。可路畢竟是自己走出來的。凡人畏果，菩薩畏因。明天結出什麼樣的果，要想想你今天親手種下什麼樣的因。我話只能說到這裡，如果你還想在這裡工作幾十年的話，好自為之吧！」

院長以為這幾句話分量很重，至少能嚇耿菲兒幾天。誰知耿菲兒上午剛出了院門，下午就雄赳赳、氣昂昂地去了人事處實名舉報。人事處處長和院長關係很熟，處長思忖良久，還是把這件事壓下來偷偷告訴了院長。（一二）

李強

上一則

青春版「牡丹亭」20年後重返 白先勇：牡丹亭永遠不老

下一則

旗袍情

延伸閱讀

習近平稱反腐仍嚴峻 深化整治金融醫藥等5領域

習近平稱反腐仍嚴峻 深化整治金融醫藥等5領域
瀾湄合作第四次領導會議 稱要加強合作打擊網賭電詐

瀾湄合作第四次領導會議 稱要加強合作打擊網賭電詐
中俄總理會晤 宣示今年完全擺脫第3國貨幣使用

中俄總理會晤 宣示今年完全擺脫第3國貨幣使用
俄總理會李強：要將俄中經貿投資提至更高水準

俄總理會李強：要將俄中經貿投資提至更高水準

熱門新聞

圖∕黛安

後母（上）

2024-01-21 01:02
周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)

虛空下筆 茶人周渝「泣露千般草」書法個展 狂野寫心境

2024-01-11 06:00

奇遇

2024-01-16 01:00

遊墨西哥遇到騙子

2024-01-09 01:00

貓痴物語

2024-01-21 01:00
黛安∕圖

後母（下）

2024-01-22 01:02

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警