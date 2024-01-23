耿菲兒冷笑說：「你真不怕？」

院長挺直了胸膛，「問心無愧，何懼之有！」

耿菲兒猛地站起身，拉開房門大聲喊：「李強 是專科……」

院長大吃一驚，像隻貓般迅捷無比地從辦公桌後跳出來，不由分說地把耿菲兒扯了進來，小心翼翼地看看外面有沒有人，迅速關上門。

耿菲兒坐在院長椅子上，冷笑著說：「李強一個專科生，是怎麼進到大學當老師的？我可記得他是你招進來的吧。欸，咱們學校人事處最低要求也是碩士呢，這可是違規操作喲！」

院長哭喪著臉說：「菲兒啊菲兒啊！我算是服了你了！您老人家早生一百年，肯定是令敵人聞風喪膽的地下黨員啊！這樣吧菲兒，下次評職稱的時候，我力推你。但行不行我不敢保證，你看好不好？」

自從被男友拋棄後，耿菲兒從內心深處不再相信這種口頭承諾。結婚那樣板上釘釘的事情都能黃了，更何況這樣虛無縹緲的場面話。院長談了半天沒有談妥。耿菲兒硬氣地表示她不要虛的，只要能拿到手的現貨乾貨。院長看利誘無用，收起笑容，冷冰冰地說：

「菲兒，自從你進到學院起，我就一直很看好你，也在不遺餘力地幫你。可路畢竟是自己走出來的。凡人畏果，菩薩畏因。明天結出什麼樣的果，要想想你今天親手種下什麼樣的因。我話只能說到這裡，如果你還想在這裡工作幾十年的話，好自為之吧！」

院長以為這幾句話分量很重，至少能嚇耿菲兒幾天。誰知耿菲兒上午剛出了院門，下午就雄赳赳、氣昂昂地去了人事處實名舉報。人事處處長和院長關係很熟，處長思忖良久，還是把這件事壓下來偷偷告訴了院長。（一二）