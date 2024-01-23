圖／薛慧瑩

調皮就代表著活潑，活潑就意味著天真，於是很多大人都覺得，即使他們當著小宇的面聊起他父母的事，他也不會聽懂或者不會記住。

那個時候陸威舅舅已經一蹶不振很多年。他早已經放棄了做為一個父親的職責，小宇的衣食起居、平日裡輔導功課的任務，全部都由他的爺爺、奶奶和姑姑們承擔。陸威舅舅所有的能量只夠他保住工作，不被單位記過或開除。而頹廢的精神讓他愈發的不修邊幅，抽菸、喝酒也變得更厲害，脾氣更是喜怒無常。過年聚餐的時候見到，已經是青少年的我有意識地繞著他走，才不用聞到他身上難聞的菸酒氣味。

小宇的學習成績一直不太好，這更加深了他在親戚們的心裡調皮搗蛋的印象。男孩子總是貪玩，而貪玩的人總是無憂無慮的。大家都覺得他一個小孩子，應該沒有什麼心事，於是對他的關心也只限於他的溫飽和學習。

小宇上高中的那一年，我來了美國，從此甚少有他的消息。某年過年回國探親時，倒是在吃年夜飯的餐廳裡見過他一面。他穿著黑色的大衣，話很少，整個人看起來有點陰鬱。他與陸威舅舅分別坐在兩張桌子上，整頓飯沒有任何交流。

我媽告訴我，小宇因為成績不好，這些年被他爸揍得很慘。每次陸威舅舅良心發現，想要跟小宇好好談談，可面對的都是小宇長久到似乎沒有盡頭的沉默。沉默讓他抓狂，於是他又只好暴怒，用父親的權威來震懾他。父子關係越來越僵，是個惡性循環。

比此更糟的，是呂藍的消失。事實上，她並沒有人間蒸發，她依然生活在這座小城裡，時不時就會有誰在街上的某處見到她。她依舊很美，但也真是狠心。小宇上高中的那一年，他們母子兩人在街頭迎面相逢，有一秒鐘的眼神交會，也都認出了彼此，可呂藍並沒有停下腳步，她只當是自己目力不濟地走開了，一個字也沒有說。小宇後來把這件事告訴了自己的姑姑。

多年以後，表姨才在聊天的時候，把這件事講了出來。她說：當時我聽小宇那樣講，我真的差點都快哭出來了。小宇的心裡該是多麼的難受。那個女人的心怎麼那麼狠。

我回想起自己的青春期，那是一段難過的時光，繁重的課業、學校裡錯綜複雜的人際關係，還有莫名其妙就會襲來的teenage blue。我的心裡常有各種憂鬱的情緒，無名的憂傷也會倏忽而過。我無法想像，小宇是如何度過了他的青春期。其實不用等到青春期，他的憂傷恐怕從很早很早之前就開始了。

小宇高考 後去了一個三本，畢業後考了兩次公務員，後來被一個縣級機關單位錄取，去了縣裡上班。

那個時候我已經結婚，有了孩子，小宇也升級成了舅舅，可他自己卻一直是單身。我帶著孩子回去探親的時候見到了他，因為故鄉日新月異，所以他自告奮勇地帶著我們四處逛逛。

他的話還是不多，但心裡是有愛的，只是他表現愛的方式有點簡單粗暴。我們一起去逛書店 ，幾乎是我的孩子拿起哪本書看了一下，他就會在孩子放下那本書以後立刻拿起來，然後默不作聲地去收銀台買下它。我不忍小宇破費，就命令孩子不管喜歡哪本書，都只看看就好，千萬不要動手去摸。

後來我們去了一個街心公園，孩子在一邊玩的時候，我們聊了很久。他第一次跟我提起了自己的一段戀情。他說最近剛剛失戀，與他交往已久的女孩遵從父命，去了英國留學。而女孩的父親在得知小宇與自己女兒的關係後，也是極力反對。女孩以前不是沒有抗爭過，但最後還是敵不過。他們之前也分過手，但都和好了。只是這一次，女孩子清清楚楚地告訴他，不可能了。

他們是初中同學，從十四歲的時候就在一起。他坦誠地說女孩並不漂亮，但是善解人意，也是個很好的聽眾。小宇的事情她都知道，小宇難過的時候，她會坐在旁邊默默地陪著他。（三）