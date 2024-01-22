長椅上坐著的老嫗不見了，但她們沒有察覺，繼續往前走。

「她在吃藥。醫生告訴我，她必須吃藥。」李槿忽然說。

「誰？」廖青不解地望著她。

「曉晚。昨天夜裡，我在醫院裡，醫生打電話叫我過去。我媽在那裡陪她。或許還沒那麼糟糕，也有完全被治好的，畢竟這方面的案例還挺多。」李槿一股腦兒說出這些，似乎一旦過了這一刻，便沒機會這麼做了。

廖青點頭──眼淚含在眼眶裡。她不知該說什麼，彷彿這些事情她全都知道，在此之前就已知曉，沒什麼好大驚小怪的。

大湖近在眼前，湖水更藍了，好似天空的切片。那顏色已不像湖，更接近大海。她們回頭，又走到老婦剛才呆坐的地方。這次，她們停下腳步，打量著那空位置，才發現那長椅上坐著的人不見了。她們四處張望，目光掠過樹籬、草叢和石板路，一無所獲。無數細小、粼粼的亮光在跳躍和閃爍，連綴出層疊破碎的白光。廖青恍惚看到太陽的影子在那光影裡出沒，被白亮的光線切割著，變成無數的碎片。那碎片仍在吞噬一切。

廖青從沒有這樣熱切地凝望過湖面，好像從那裡面隨時可能蹦出什麼東西來。那個夜裡，湖上除了一層微弱的白光，什麼也沒有。甚至沒有風。忽然，一隻白鷺貼著湖面飛過，就像從那片白光裡飛出來，在空中快速位移著，變換著身姿。她瞪大眼睛看著，想到雪、想到夢中場景。女孩蜷縮在一塊水草交纏的岩石後面，張大眼睛，海藻似的長髮順著水流飄蕩，赤裸的胸膛一起一伏，似乎還在呼吸。

她看著湖那邊的山巒，綿延的、微微起伏的輪廓線，往無盡處延伸，努力讓自己平靜下來。

「這些年，你去那裡看過她嗎？」李槿忽然問道。（一四）