我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

湖畔往事（一四）

草白

長椅上坐著的老嫗不見了，但她們沒有察覺，繼續往前走。

「她在吃藥。醫生告訴我，她必須吃藥。」李槿忽然說。

「誰？」廖青不解地望著她。

「曉晚。昨天夜裡，我在醫院裡，醫生打電話叫我過去。我媽在那裡陪她。或許還沒那麼糟糕，也有完全被治好的，畢竟這方面的案例還挺多。」李槿一股腦兒說出這些，似乎一旦過了這一刻，便沒機會這麼做了。

廖青點頭──眼淚含在眼眶裡。她不知該說什麼，彷彿這些事情她全都知道，在此之前就已知曉，沒什麼好大驚小怪的。

大湖近在眼前，湖水更藍了，好似天空的切片。那顏色已不像湖，更接近大海。她們回頭，又走到老婦剛才呆坐的地方。這次，她們停下腳步，打量著那空位置，才發現那長椅上坐著的人不見了。她們四處張望，目光掠過樹籬、草叢和石板路，一無所獲。無數細小、粼粼的亮光在跳躍和閃爍，連綴出層疊破碎的白光。廖青恍惚看到太陽的影子在那光影裡出沒，被白亮的光線切割著，變成無數的碎片。那碎片仍在吞噬一切。

廖青從沒有這樣熱切地凝望過湖面，好像從那裡面隨時可能蹦出什麼東西來。那個夜裡，湖上除了一層微弱的白光，什麼也沒有。甚至沒有風。忽然，一隻白鷺貼著湖面飛過，就像從那片白光裡飛出來，在空中快速位移著，變換著身姿。她瞪大眼睛看著，想到雪、想到夢中場景。女孩蜷縮在一塊水草交纏的岩石後面，張大眼睛，海藻似的長髮順著水流飄蕩，赤裸的胸膛一起一伏，似乎還在呼吸。

她看著湖那邊的山巒，綿延的、微微起伏的輪廓線，往無盡處延伸，努力讓自己平靜下來。

「這些年，你去那裡看過她嗎？」李槿忽然問道。（一四）

上一則

後母（上）

下一則

當我把愛當成了習慣

延伸閱讀

湖畔往事（一）

湖畔往事（一）
任賢齊巡演慶功 砸12萬美元給團隊抽獎 獲封「絕世好老闆」

任賢齊巡演慶功 砸12萬美元給團隊抽獎 獲封「絕世好老闆」
「絕世好老闆」任賢齊巡演慶功 豪擲10萬美元與團隊抽獎

「絕世好老闆」任賢齊巡演慶功 豪擲10萬美元與團隊抽獎
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

熱門新聞

周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)

虛空下筆 茶人周渝「泣露千般草」書法個展 狂野寫心境

2024-01-11 06:00
圖∕黛安

後母（上）

2024-01-21 01:02

奇遇

2024-01-16 01:00

遊墨西哥遇到騙子

2024-01-09 01:00

街頭相遇

2024-01-15 01:28
童年故居高遠村只剩下破舊空屋和蔓生野草。（圖片提供∕王慧敏）

回到童年故居

2024-01-15 01:02

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭