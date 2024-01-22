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長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

半臉佳人（一一）

張舒涵

耿菲兒把魚食一把全都撒進去，拍拍手冷笑說：「不就是『白屁股』嘛，有什麼大不了的！你以為我鬧婚禮，就是為了讓他悔婚娶我？我才懶得要這種沒擔當的薄倖男人！我想明白了，憑什麼天大的委屈都讓我一個人受著！我就是要看到他們不高興，我才會高興；我就是要看到他們難受，我才會不難受。與其讓我一個人難受，還不如讓他們全都難受！」

薛文婧聽清耿菲兒說的不是單數「他」，而是複數「他們」，忍不住倒抽一口冷氣。眼前這個女孩，已經把周圍所有讓她不開心的人都當作敵人了。她再也不是那個溫柔賢淑、做事得體的「大使夫人」。在傷痕累累的外表下，同樣有一顆殘破的心靈在慢慢扭曲變形。薛文婧張了張嘴，又不知道如何勸解，索性起身離開了。

耿菲兒變得很霸氣。那段時間學校抓校風校紀建設，老師們都擔心撞到槍口上，沒一個人敢遲到。只有耿菲兒依然故我。開會的時候，往往在院長唾液橫飛興致正濃的時候，耿菲兒大大方方推開門，挺胸昂頭走進來，高跟鞋在大理石上發出「登登」有節奏的聲響來，院長在她身後氣得直翻白眼。

第一次評職稱，耿菲兒沒能上副高。消息一出來，她就帶著火氣去找院長，兩人在辦公室裡大吵。院長黑著臉，把申報材料給耿菲兒看，說：

「技不如人，有什麼好吵的？你看看你的成果，確實不如人家李強老師嘛！」

耿菲兒冷笑道：「你少把我當白癡，李強是老李教授的兒子，你以為我不知道！這裡面沒什麼貓膩彎彎繞，說出來誰信！」

院長急赤白臉地說：「就算他是玉皇大帝的兒子，評職稱不也要看論文、看項目嘛！人家成果是比你多啊！這件事我是秉公處理，就算官司打到教育部，我也不怕……」（一一）

李強 教育部

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