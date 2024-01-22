圖／薛慧瑩

他們倆的離婚拖了很久，中間一直冷戰，誰也不肯讓步。一直不離婚是因為陸威舅舅在心底，對這段感情還有留戀，畢竟呂藍舅媽那麼美，單從長相上來看，他確實是高攀了。但對於呂藍來說，怕是因為她的心情還沒有平靜到可以與陸威舅舅平心靜氣去辦離婚手續的程度。那個時候她只要一見到陸威舅舅，就會立刻爆發。

我媽，還有姨媽們，都說呂藍是個歇斯底里的女人。一旦鬧起來，她會像個瘋子一樣大喊大叫、摔東西砸碗，毫不顧忌。她們其中的幾個也見到過幾次。

我聽見大人們議論她吵架時癲狂的神態，實在無法把她與那個牽著我的手，給我買棉花糖的溫柔舅媽聯繫起來。如果她平日裡就長得凶神惡煞那也就罷了，可她偏偏看起來那麼嫻靜、那麼溫柔。往往這樣才更可怕。

他們的關係也不是沒有緩和過，小宇五歲那年的秋天，人民公園裡有菊花展，家族裡的女性們都約好，帶著孩子一起去看，順便拍些漂亮的圖片。出乎我意料的是，呂藍舅媽竟然也去了。她穿了一件印花的套裙，帶著小宇，和姨媽們一起帶著笑容站在花前拍照。我可以感覺得到眾人在她面前，都有些小心翼翼。

那天的照片沖洗出來後，我看到照片裡的呂藍舅媽笑容舒展，不管之前困擾著她的到底是什麼，現在也都離她而去了。她又變回了我記憶裡那個嫻靜溫柔的人了。

可誰能想到，那竟然是我們家族中的大多數人最後一次見到她。那年的元旦聚會，她沒出現，陸威舅舅也沒出現。陸威舅舅的妹妹，我的小表姨告訴我，他的狀態更差了，每天下了班就是喝酒。別說小宇了，他就連自己的一日三餐都沒有辦法顧及。現在不光是小宇，就連他也搬回了自己的父母家長住。那套裝修前衛的新公寓裡空空蕩蕩，已經沒有相親相愛的一家三口了。

關於陸威舅舅和呂藍舅媽鬧翻的原因，流傳在家族內部的有好幾種說法。最開始是呂藍懷孕的時候，陸威舅舅曾經承諾她，如果生下兒子，那他就會給她補上結婚時沒有的「三金」（金項鏈、金耳環、金手鐲）。可後來小宇成功降生，這件事卻沒有了下文。到了後來，因為這件事，呂藍舅媽還鬧到了姨姥姥家，也許是出言不遜，婆媳之間的關係就更是緊張。到了後來，就是陸威舅舅想再買，家裡人也攔著不讓買，因為覺得呂藍不配。

她本是從縣裡到市裡來的姑娘，娘家的經濟條件不好，之所以看上了陸威舅舅，怕也是圖他有個好工作。自從結婚以後，婆家人在經濟上對她的娘家人幫襯不少。小宇出生以後，也許覺得自己是家裡的功臣，於是她一下子變得頤指氣使，不知好歹了起來。不僅跟公婆說話的時候陰陽怪氣，更是明著指責兩個還未出閣的小姑子，賴在家裡占地方，姑嫂間的紛爭也是不斷。

還有一種說法，是我上了高中以後才完全理解的。家裡人最初談論這件事的時候，說得十分隱晦，我完全不明白其中的含義。我記得那天是我媽和二姨在家嘮家常，說起生活裡的煩心事和家族親戚間的新聞，自然而然地就提起了她們共同的表弟陸威。

二姨說：其實呂藍來找過我的，她想讓我幫著勸勸陸威，能放了她，兩個人去把離婚手續辦了。我問她你們婚姻破裂，到底是為了什麼。她哭著說陸威不行，又說都是女人，讓我體諒她。

二姨的臉上浮起了一個鄙夷的笑，這女人，滿嘴謊話。如果陸威不行，那剛結婚的那幾年，就應該提出來，何苦要拖這麼久。

但不管怎麼樣，他們還是在那之後不久，去辦理了離婚手續。小宇歸陸威舅舅，呂藍有探視權，但她從此卻從小宇的世界裡消失了。

小宇開始跟著他的爺爺、奶奶，還有姑姑過日子。小的時候，他總是很調皮，每次去親戚家作客，總有人擔心他又會打破玻璃杯或者把別人的房間弄亂。（二）