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整個廣場屬於我（七）

李東文

楊雪梅說，兔子吃多了紅蘿蔔會拉肚子。牠們最該吃的是晾到半乾的青草，或者是牛羊吃的那種乾草料，偶爾餵點老菜葉子就好了。

事實上，托尼一直都是親自出去割草餵兔子，反正一天中他有一半時間閒著，反正社區裡到處都是青青的草。養了兔子差不多一年，他發現兔子最愛吃的是檸檬樹葉──有次兩隻兔子越獄了，在離髮廊十米開外的檸檬樹下找到時，牠們兩隻後腿撐地，前腳搭在檸檬樹上吃葉子，一米高檸檬樹的下半部分被啃到光禿禿的，不剩一張葉子。此後托尼沒事就去偷檸檬葉餵兔子，直到有一天，檸檬樹的主人找上門來興師問罪……

這裡是本市第一個大型社區，距今已有幾十年歷史，大樹、老樹多，老人也多。部分退休以後仍然精力旺盛的老人在空地上種水果，橘子樹最多，檸檬樹有幾棵。廣東人過年時愛在家裡擺一盆橘子，寓意大吉大利。元宵過後，大部分橘子樹被當成垃圾扔掉，一部分被種在樓前的空地上，所以這個很老的社區，冬天以後到處掛滿橙黃、橙黃的橘子，看上去喜氣洋洋。

原本用來觀賞的橘子酸到狗都不吃，所以橘子會一直被留在枝頭，成為老社區的一道美麗風景。檸檬、黃皮、龍眼、無花果等等，也有，只是數量不多──托尼髮廊前面有檸檬、黃皮、龍眼、枇杷、無花果，主人是二樓一位退休老教師。老頭對這幾棵數年前種下的果樹十分寶貝──托尼是在他找上門來興師問罪，才知道他為了果樹，專門在自家陽台裝了監控，啞然失笑又不好意思笑。

老頭最後說：你以前摘我的黃皮和無花果，我一次也沒有說你，水果嘛，摘點來吃吃沒關係。但檸檬樹的葉子，都快讓你摘光了。（七）

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