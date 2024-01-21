一陣無意識的震動向她襲來，當年事件的餘波依然準確無誤地傳遞至此刻。她手足無措，就像車子開到懸崖邊，而煞車已全面失靈。她想到家中的男孩，不知從哪天開始，對天上飛的東西感興趣。為了追逐窗外飛舞的活物，常常旁若無人地離開課堂，再旁若無人地回去。老師發來視頻，問她該怎麼辦。她在心裡說：求求你們再給他一點時間吧。但她知道，沒有人會給別人時間。人們可以給別人任何東西，但時間不在此列。

兩人站到土墩上，眺望不遠處的湖面。影湖比從前更為開闊了，有點望不到邊。唯一沒變的是湖上微光，微風拂過，波光粼粼。一年年過去，水的皮膚下依然暗流洶湧，好像什麼事情都沒發生，又似乎什麼都發生過了。

廖青把手機裡的視頻給李槿看。李槿看見一個約莫十二、三歲，理著平頭的男孩，蹲在樹底下，手裡拿著一只燒水壺，滾燙的水從壺嘴裡傾瀉而出，驚慌失措的蟻群倉皇逃逸，四散而去。男孩長著一張木訥、拘謹、毫無表情的臉，眼神迷離，不知看向何方，也不知微笑為何物。

「你兒子啊？」李槿深吸一口氣，臉上表情五味雜陳。

廖青點頭，「最近，他最喜歡的事情就是玩水。在家除了玩水，什麼都不做。自閉症的兒童都這樣，一件小事都可以做上很久。」她微笑著，似乎是不經意地說完這些。其實，她自己也搞不清楚為何到如此地步。或許，生下來就這樣了。或許在娘胎裡就這樣了。那時，她和丈夫都沒發現這個，還為此高興了好幾年。

李槿使勁地捏了一下她的手腕，沒說什麼。

從土墩下來，兩人又往湖心的方向走去。在這裡，最吸引人的還是湖。人們走著、走著，就會走到湖的身邊去。湖是一切的核心，沒有湖，也就沒有這個景區。（一三）