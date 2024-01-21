結婚當天耿菲兒去了現場。婚禮現場嘈雜吵鬧，耿菲兒大搖大擺走到化妝間，當著眾人的面，要求男友取消婚禮。新娘驚慌失措嚇得大叫，男友結結巴巴地說：

「菲兒，我以為你已經走出來了，我以為你已經找到了屬於自己的幸福！咱們不是說了好聚好散的嗎？」

門口聚了一堆人。新娘的朋友義憤填膺，有人上來拉扯耿菲兒。耿菲兒掀開頭髮，像惡鬼般仰天長嘯，掏出匕首不斷揮舞。眾人被她的面孔和刀嚇住。耿菲兒一個箭步跳到化妝台上，怒聲大喊：

「走出來了？好聚好散？你輕輕巧巧一句話好自在，老娘可是白白的白屁股白白被你玩了五年！你要是沒個實在說法，我現在就去法院告你強姦！」

新娘又氣又羞，崩潰大哭著跑出去，男友悲哀地閉上了雙眼。兩邊親友團有哭有笑亂作一團，這婚明顯是結不成了。

婚禮現場有老師們在場。耿菲兒還沒離開酒店，「白屁股」的綽號就飄到了學院。從「大使夫人」到「白屁股」，這中間的差距委實大了一些。院長搖頭嘆氣直跺腳，暗忖毀容可能對耿菲兒造成了巨大的精神傷害。他派薛文婧去探聽底細，最好能陪著耿菲兒去精神病院做個鑑定，以備將來不時之需。

薛文婧四處尋找，終於看到耿菲兒正坐在學校的池塘邊餵魚，魚頭攢動，美人嬌笑不止。自從在畫室出事，薛文婧還從未見過耿菲兒如此開心。薛文婧在她身邊坐下，陪她看魚，悄聲埋怨說：

「菲兒啊！這種方法殺人八百，自損一千。你鬧這麼一齣，不光小鄭不會回頭，以後誰還敢娶你啊！你知不知道，人家現在背後怎麼議論你？」（一○）