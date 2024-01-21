圖／薛慧瑩

這件事，說來話長。

那應該是要追溯到三十年前。那年的夏天，我第一次見到了陸威舅舅的女朋友。她叫呂藍，生得很美，唇紅齒白，留著長長的頭髮、穿著紅色的連衣裙。我初見她，就陷進她的美麗裡，有點微微發愣。

那天媽媽帶著我去照相館取沖洗好的照片，她也在。因為她和陸威舅舅已經訂下了婚期，於是媽媽就讓我叫她舅媽。後來我才知道，她就在那家照相館上班，和陸威舅舅是經人介紹認識的。

陸威舅舅是我媽的表弟，之所以叫他「舅舅」的時候還要帶上他的名字，完全是因為媽媽有好幾個表弟。過年的時候我一叫「舅舅」，就會有好幾個人一起回頭。而且，我有一個親舅舅，是我媽的哥哥。有一次，他聽見我和陸威舅舅說話的時候叫他「舅舅」，就有點不高興地對我說：以後你只能叫我舅舅，我才是你親舅舅。

我們所在的小城很小，我的母系家族經常聚會，我和我的親舅還有表舅們都經常在一個屋子裡。為了避免糾紛，也為了稱謂清楚，除了我的親舅舅以外，我在叫表舅的時候，一律在「舅舅」前加上他們的名字。

陸威舅舅長得很威嚴，不笑的時候看起來就像是在發脾氣，但其實他是個柔軟的人。他對我很好，經常在周末的時候來我家接我，然後用他的摩托車載著我出去玩。這個習慣後來在他和呂藍結婚後也沒有變。

他們新婚後不久，也許是憧憬著未來屬於他們自己一家三口的生活，所以提前拿我演練。周日的時候他們會一起來到我家，接走我，然後帶我去遊樂園。

即使有的周末不去遊樂園，也會接我去他們家看錄像、吃雞爪，還給我買可樂。他們的新房裝修得很新潮，牆壁是暖暖的紅色、地板是黑白撞色的地磚，比起當時大多數人家的水泥地和白牆皮來，頗有些前衛的藝術風格。

陸威舅舅在國稅局 上班，工作不錯，又是家裡唯一的兒子，所以我的姨姥和姨公都很寵他，對他的妻子自然也是不賴的。他們結婚的第二年，呂藍舅媽生下了一個男孩，那天下著小雨，所以他的名字就叫陸小雨。可後來又覺得男孩子叫「雨」有點太女氣，所以把「雨」改成了「宇」。

我見到小宇的時候，他已經過了百日。他長得很像陸威舅舅，也自然被家裡人視若珍寶。

那個時候我不過九歲，心裡雖然也高興自己添了一個表弟，可每次想起陸威舅舅來，心裡最大的念頭還是希望周末的時候，他能和呂藍舅媽一起來接我去玩。

後來倒也是去了幾次，但都有我媽陪著，去他們家裡作客。我媽和他們在客廳裡聊天，我溜進小屋裡，偷偷觀察熟睡中的嬰兒小宇。他看起來那麼小、那麼軟、那麼可愛，躺在屬於自己的，裝修一新的兒童房裡。我為他感到高興，覺得能出生在這麼幸福的家庭裡，他真是個幸運的孩子。

事情是在小宇大概兩歲的時候開始不對的。大概從那一年的新年開始，陸威舅舅一家三口不再出現在家族的聚會中。到了後來，也是陸威舅舅一個人帶著小宇出現。他的狀態看起來很不好，總是一副很疲憊的樣子。春節、端午 、中秋，這些重要的節日，他趕著飯點出現，匆匆吃完後就一言不發地離開。

因為我的姥姥是整個母系家族裡年紀最長的，所以家族聚餐十有八九都是在我姥姥家進行。吃完飯後，姨媽們躲進裡屋聊天，打發我和表哥、表姊們玩撲克牌。我進裡屋取撲克的時候，無意間聽到她們的對話，說的內容大概是陸威舅舅和呂藍舅媽一直在吵架，愈演愈烈，恐怕已經到了離婚的邊緣。

呂藍舅媽不是本地人，娘家在外地，所以在她和陸威舅舅鬧得天翻地覆的時候，可憐的小宇就被送到了他的奶奶，我的姨姥姥家。大概從那個時候開始，小宇就再也沒有長久地回到自己那個裝修精美的家裡住過。（一）