整個廣場屬於我（六）

楊雪梅卻想也不想就拒絕了，並且迅速與他劃清界線……為什麼啊？托尼問，做了一、二十年老闆的老闆，搞不好富可敵國！

「托尼你這個土包子，眼裡只有錢！」老鄉罵道。

托尼說：沒錢寸步難行，錢很重要對不對？

老鄉喝口酒繼續說：托尼老師，這你就不懂啦──據楊雪梅的閨蜜說，楊雪梅之所以如此決絕是因為，退位之後的老闆不再是老闆、不再有魅力。

低學歷的托尼理解不了，老鄉只好更直白地解釋，楊雪梅當初看上的是老闆手上的權力，落馬的老闆變成普通人，一個有幾個臭錢的大叔而已，和公園那些退休 老頭沒有不同。

「慢著──」托尼想起了什麼似地說，「你口口聲聲楊雪梅的閨蜜，乍回事？」

老鄉「哈」地笑起來，臉上倒是有了些羞澀。當年他追求楊雪梅，無從入手，向楊身邊的閨蜜入手，百般巴結。結果弄出了真感情，成就了姻緣，如今有了兩個小孩子。

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染髮是個漫長的過程。托尼打開電視做樣子，與楊雪梅一起開啟了話癆模式。楊雪梅說他們鄉下老家屬於鹽鹼地，只種得活南瓜、沙葛、紅薯、木薯等等幾種極其粗生的作物。因為小時候總吃紅薯葉，她吃反胃了，現在見到餐桌上的蒜茸炒紅薯葉，還有想吐的感覺。有幾年她家種很多沙葛，摘葉養兔子，兔子養大了，賣錢交學費、買新衣服……

托尼說：以前我聽人家說過，用沙葛葉養大的兔子，肉質比餵紅蘿蔔好，不過我分不出來。兔肉我都沒吃過幾回，買的兔子你也不知道人家用什麼養。（六）