我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

整個廣場屬於我（六）

李東文

楊雪梅卻想也不想就拒絕了，並且迅速與他劃清界線……為什麼啊？托尼問，做了一、二十年老闆的老闆，搞不好富可敵國！

「托尼你這個土包子，眼裡只有錢！」老鄉罵道。

托尼說：沒錢寸步難行，錢很重要對不對？

老鄉喝口酒繼續說：托尼老師，這你就不懂啦──據楊雪梅的閨蜜說，楊雪梅之所以如此決絕是因為，退位之後的老闆不再是老闆、不再有魅力。

低學歷的托尼理解不了，老鄉只好更直白地解釋，楊雪梅當初看上的是老闆手上的權力，落馬的老闆變成普通人，一個有幾個臭錢的大叔而已，和公園那些退休老頭沒有不同。

「慢著──」托尼想起了什麼似地說，「你口口聲聲楊雪梅的閨蜜，乍回事？」

老鄉「哈」地笑起來，臉上倒是有了些羞澀。當年他追求楊雪梅，無從入手，向楊身邊的閨蜜入手，百般巴結。結果弄出了真感情，成就了姻緣，如今有了兩個小孩子。

染髮是個漫長的過程。托尼打開電視做樣子，與楊雪梅一起開啟了話癆模式。楊雪梅說他們鄉下老家屬於鹽鹼地，只種得活南瓜、沙葛、紅薯、木薯等等幾種極其粗生的作物。因為小時候總吃紅薯葉，她吃反胃了，現在見到餐桌上的蒜茸炒紅薯葉，還有想吐的感覺。有幾年她家種很多沙葛，摘葉養兔子，兔子養大了，賣錢交學費、買新衣服……

托尼說：以前我聽人家說過，用沙葛葉養大的兔子，肉質比餵紅蘿蔔好，不過我分不出來。兔肉我都沒吃過幾回，買的兔子你也不知道人家用什麼養。（六）

退休

上一則

這個時代更需要墨子

下一則

自衛培訓班

延伸閱讀

好康報您知／Zion Market 心安超市

好康報您知／Zion Market 心安超市
花車上的動物世界獅吼猿嬉

花車上的動物世界獅吼猿嬉
加州電費1/1開漲 每家庭月增34.5元

加州電費1/1開漲 每家庭月增34.5元
鍾欣凌曾幾乎崩潰 萌生跳樓念頭

鍾欣凌曾幾乎崩潰 萌生跳樓念頭

熱門新聞

周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)

虛空下筆 茶人周渝「泣露千般草」書法個展 狂野寫心境

2024-01-11 06:00

奇遇

2024-01-16 01:00

幸福的退休生活

2024-01-12 01:00

遊墨西哥遇到騙子

2024-01-09 01:00
想樂∕圖

母親與她的兄姊

2024-01-14 01:02

難忘的一餐

2024-01-13 01:01

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元