會議室裡的教師們目不轉睛、臉白如紙。耿菲兒打完老裴，又走到老竇教授面前，也是狠狠一耳光。老竇教授一聲慘叫，跳得老高，落下來後抓住耿菲兒的手懇切說：

「閨女啊，你怕是冤枉我了！這件事和我沒的啥關係！」

耿菲兒用盡全身力氣，狠狠地推了老竇教授一把，瘦弱的老竇教授像斷線的風箏般飛到牆角，和肥胖臃腫的裴崇任跌坐在一起。老師們都離開了，沒有人肯彎腰攙扶他們一把。

老竇教授哭喪著臉對裴崇任說：「你完嘍、你完嘍，你把一隻沉睡的獅子喚醒嘍！」

老竇教授一語成讖。在這一次當眾發洩後，耿菲兒再也不是那個溫柔端莊的「大使夫人」，一言不合就當眾大吵大鬧。老師們知道耿菲兒心裡不痛快，都盡量讓著不招惹她。老竇教授目睹耿菲兒從溫柔到凌厲的巨大轉變，搖頭喟嘆說：

「還是叔本華他老人家總結得精闢！這個世界上，除了結婚，真是啥事也不能找女人啊！」

薛文婧被老竇教授惡心得無以復加，私下對大家說：「這個混帳老東西，他的大清朝已經亡了一百年，還是滿腦子的封建！他結不了婚就賴女人，也不撒泡尿照照自己的德行！」

耿菲兒前男友結婚擺宴，因為同在教育界工作，學院很多老師都得到了邀請。大家以為這麼長時間了，耿菲兒早已經放下了這段感情，談論時就沒有刻意迴避她。耿菲兒聽後默不作聲，臉上也看不出任何變化。

她找到教學祕書調換了一下課程，教學祕書還詫異地問了一句：「耿老師，您也接到邀請了嗎？」（九）