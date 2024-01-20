圖／阿尼默

他發現自己逐漸變成一個怒氣與暴力的人，他痛恨這樣的自己，但他不知道該怎麼辦。他幾次哭著跟K道歉與懺悔，保證絕對不會再這樣發怒，K就是默默地看著他，不說話也不抗拒，有時就轉身要開大門離去。這讓他更是惶恐與怒氣，立刻用身軀抵擋住大門，甚且繼續譴責K的冷漠與無情。

但是，也感覺自己正一步一步逼近什麼懸崖絕境，他卻又無法阻止自己去引爆一個他不知如何預期，也承受不起的災難。還是繼續對K呼吼咆哮：「你就是一個沒有真實感情的怪物。你完全沒有辦法愛人，也沒有辦法接受別人的愛，你天生就是一個怪物。」

然後，就在那個本當月圓的晚上，窗外呼呼地吹囂著颱風的駭人風雨。K執意如常去上班，他極度憤怒堅持說不可，K說：你不必替我擔心，我自己知道分寸與安全。他說這樣的風雨沒有任何人需要去上班，這和你知道安不安全，完全沒有任何關係。K說：我已經答應的事情不能反悔。他說：我今天就守在這裡頂住門，看你到底怎樣可以去上班。

K就站起來，慢慢走去拉開落地玻璃門，回頭望著他，說：「你為什麼不能就單純地相信我？就什麼都不問，也不擔心地去相信一個人，這樣做是會有那麼困難嗎？」他從來沒有看過K有這樣的表情，K的眼神裡閃爍著什麼他還不能理解的東西。

他愣著地望向K，說：「你快把玻璃門關起來，風雨都要灌進來了啊！」

K沒有理會他，走出到外面的陽台。他緊張奔過去，看到K像在平地行走那樣走進去風雨裡，白色襯衫被風雨吹得飄揚起來，像一面旗子那樣逐漸消失在黑暗的風雨裡。他就哭了起來，不斷呼喊著K的名字，像以往那樣哭著跟K道歉與懺悔，保證他絕對不會再這樣做了。

然而，K就這樣永遠地消失去了。

隔了幾晚，樓下阿姨來敲門，見到他就說：「你臉怎麼這樣白，你還好嗎？我注意你好幾天都沒有出門，晚上連個燈也不開。但是我明明聽到你有在走動的腳步聲，我知道你一定人就是還在家裡。你到底是怎麼了？我答應過你爸要幫忙照顧你的，你要是這樣隨便就出事，要我怎麼跟你爸交代啊？」

「阿姨，我沒事……就是身體覺得疲倦，決定自己在家休息幾天。」

「我其實前陣子已經擔心著你了。我當初真不該勸你去養什麼狗的，然後我就聽著你一天比一天生氣罵那隻小狗，甚至摔東西、踢東西的，我都感覺到你哪天就要怒火爆掉。這小狗真有這樣頑皮、這樣可怕嗎？怎麼把你惹到這樣生氣的呢？……你可是要知道，四鄰大家其實都聽得一清二楚的啊！」

他想對阿姨說，他並沒有養小狗，那就是他和K的口角，抱歉竟然吵到鄰居大家了。但是，卻遲疑著什麼都沒說出口。阿姨又說：

「你的狗是走失了嗎？好幾天沒有再聽到你生氣罵狗的聲音了。其實我也算是預料到，就是颱風吹來的那夜，我從外面回來，樓梯間鐵門才打開，看到一隻白狗氣閒神定地走出來，抬頭看了我一眼，頭也不回地走進風雨裡了。」

阿姨深深地吸了一口氣，繼續又說：「然後，我立刻知道那就是你家的狗，是不是你的大門沒鎖牢，讓牠有機會溜出來了？但是，我要告訴你一件事情，那隻狗的表情太奇怪了，就是……該怎麼說呢？那狗有一種不像是狗的表情，反而像是一隻……」

「一隻什麼？」他立刻追問著。

「嗯，就像是一隻怪物吧！」

他安靜立著沒有說話，腦中迴轉著：K難道根本是一隻白狗，還是K就是被父親和阿姨蓄意安排進入他人生的人，因此K根本是一個惡意的怪物？類同這樣許多近乎恐怖的想法，立刻布滿他的腦海。

阿姨繼續說著：「我早該勸你分租給人，養一隻狗根本是完全不對的想法，反而誤了你的正事啊。」

他終於癱坐在地上，想著自己四周一直充斥著怪物，到現在才明白自己也是一隻怪物，而且是所有人都要畏懼閃躲的陰暗怪物。同時間，又覺得鬆了一口氣，像終於解脫開什麼長久綑綁的枷鎖。抬起頭說：「我終於懂了，原來你們早認為我是怪物，K當然也和我一樣是怪物，我們就是你們害怕的那種怪物。但是，其實他才是一個真的天使 。他是來告訴我說，我可以是一隻好怪物，不必非要成為像你們那樣可怕的怪物的！」

阿姨驚訝地瞪著他。他繼續說：「K只是回去他本來的地方，在那裡沒有人是怪物，人人都是天使。」

他重新站起來，迅速關了大門，走回K房間穿上白襯衫，朝向落地門外的陽台走去，並向前方呼喊著：「K，我終於懂了，原來我們就是像天使那樣白淨也美麗的怪物……你等等我，我馬上就來了。」

然後，他騎爬跨上欄杆，像K那樣讓白襯衫飄揚在空中，然後一步一步地邁出去，消失在遠處的彩虹裡。（下）