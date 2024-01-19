整個廣場屬於我（五）

又老土又隆重的儀式，在這間幾百人、幾十年歷史的工廠，前無古人，後無來者，為楊雪梅贏得了無數稱讚和尊重，攢足了面子。之後楊雪梅生下女兒，身材比以前更加豐滿，有成熟女性的韻味，突然從車間調至氣站，每天只需要做兩件事：上班時拉下電閘給車間供電供氣、下班後關閘。

氣站建在遠離車間的空地上，孤零零一間水泥小房子，裡面只有一堆機器和楊雪梅。她每天在小屋裡看閒書看報紙、做手工。這是整天忙忙碌碌的車間女工渴望得到的清閒工作，是楊雪梅經不住工廠老闆誘惑之後換來的美差。

之後丈夫家暴 楊雪梅，伏擊老闆，打得他遍體鱗傷，把事件帶至公眾視野。丈夫因此丟了工作。老闆雖然貴為老闆，但受上面的董事團隊約束，被停職接受調查。楊雪梅辭工，淨身出戶，搬進老闆買給她的公寓，過精緻的生活，專心研究插花、烘焙、編織等等小資情調的玩意，最終開店賣烘焙。

托尼說，楊雪梅跟富得流油的老闆相好了幾年，憑她的手段、憑她不吃虧的本性，不撈到財富自由，沒人相信──去享受生活多麼好，為何還要開店掙錢？老鄉說：托尼，這是小農意識，錢嘛，誰嫌多？更何況，人總得給自己找點事情操心的，一天到晚無所事事很無聊。

老鄉當初瘋狂地癡迷楊雪梅，明知道自己高攀不起，仍然癡心不改，到處收集有關楊雪梅的資訊。他告訴托尼，工廠老闆當年受桃色緋聞 拖累，五十不到被迫讓位。老闆到底是做大事的人，身體還強壯得很，乾脆離婚，再隆重向楊雪梅求婚。（五）