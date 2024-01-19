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湖畔往事（一一）

草白

看見有人路過，老嫗馬上昂起頭，大聲叫道：姑娘，兩位好姑娘，你們要是看見我女兒，一定要叫她快快回家吃飯……本地口音，說話時露出帶豁口的門牙。廖青感覺有點眼熟，大概是附近村子裡的吧。究竟什麼事讓她變成這樣子？這麼想時，她忍不住回頭望了那老婦一眼，後者也直愣愣地盯著她看，嘿嘿笑了幾聲。廖青回轉頭，沿著湖畔逕直往前走去。

「你知道剛才那老人是誰嗎？」李槿停下腳步，怔怔地望著她。

廖青搖頭。說實話，她也不想知道。

「是小菊母親。」李槿盡量保持那種恰當而冷淡的語氣，好像這並沒有什麼大不了的，「這些年，她每天都坐在這裡，只要有人路過就喊那些話。景區裡的人不讓她來，怕吵著遊客。可現在遊客少了，也沒人來管這事了。」

小菊母親，她見過幾次，還有些印象。他們家在集市上有個水果攤，那時候她母親還只是位三十五、六歲的婦人（比現在的她還要小一點），喜歡穿鮮艷的衣物，不僅自己身上拾掇得很乾淨，連水果攤這種逼仄的空間也被弄得井井有條，一點異味都沒有。每次看見廖青，總要往她手裡塞蘋果或橘子，「拿去吃呀。」「很甜的呀。」那語氣好似這些都是她親手種植出來。可眼前這個老婦消瘦、蒼老、瘋癲，哪裡還有半點當年的影子？

廖青猶豫著，要不要回去和她交談幾句，又實在缺乏這份勇氣。

「你知道小菊為什麼自殺嗎？」李槿的聲音忽然在耳旁響起，像是被風從很遠的地方颳來。

廖青微微一怔，一時沒反應過來。（一一）

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