院長讚嘆不已。校長感慨說：「聽君一席話，勝讀十年書，我服了，真的服了！」

檢查的最終結果比較圓滿，整個事情有驚無險。校長狠狠批評了院長一頓，責怪他沒有防患於未然。院長把裴崇任叫來狠狠批評了一頓，禁止他再去抓鬼胡鬧。看到裴崇任梗著脖子走出辦公室，院長恨得一口氣出不來，肋骨積水處隱隱作痛。他感慨基層幹部真不好做，大領導發文件，中領導加上「已閱」、「請轉」二字。基層領導卻要磨破嘴、跑斷腿，稍有不慎就要挨批，真如弼馬溫一般，「這等殷勤，只落得道聲『好』字，如稍有些尪羸，還要見責。」

冬去春來過了一年。無論酷暑嚴寒，耿菲兒都用頭髮嚴嚴實實地遮擋住脖子和半邊臉頰。從正面看去，她仍然是那個婉約如水、明媚動人的「大使夫人」。老竇教授私下和裴崇任開玩笑，勸他自家做的孽自家償，乾脆收了耿菲兒做老婆。裴崇任想到耿菲兒充滿怨恨的凌厲眼神，只嚇得一身冷汗，肝膽俱裂，急忙擺手說：

「老竇，我敬你是前輩，但這種玩笑不要再開！我要是真娶她回家，那就成了有頭睡覺，沒頭起床，我還想多活上幾年呢！」

老竇教授沒心沒肺地哈哈大笑。不多久這段話就傳到了耿菲兒的耳朵裡，耿菲兒攔住裴崇任，當著所有老師的面，撩起了遮擋的長髮。老師們都是一陣驚呼，燙傷癒合的皮膚皴皺開裂，如同燒枯的老樹皮般慘不忍睹。

耿菲兒狠狠地扇著裴崇任的耳光，怒喝道：「有頭睡覺，沒頭起床？有頭睡覺，沒頭起床！」

裴崇任自知理虧，就站在那裡讓她劈劈啪啪打著耳光，耳光清脆聲聞里許。（八）