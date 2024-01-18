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湖畔往事（一○）

草白

那天上午晚些時候，她們去了湖畔。影湖外擴了不少，與記憶中的印象全然不同。沿途有水榭、觀景台等網紅打卡點，站在那種地方拍照肯定好看，就像站在杭州的西湖邊。廖青沒有心思去拍照留念。她在尋找當年野炊留下的痕跡，但那片沙灘好像被摺疊起來，怎麼也找不到了。所幸空氣中還有樹與草木的清香，無論時間如何流逝，這些屬於曠野的氣息大概永遠也不會消失。

不見成群結隊的遊客，偶爾迎面走來一兩個步履蹣跚的老人，帶著木然而習慣一切的表情。李槿告訴她，除了周末和節假日，這裡幾乎沒什麼遊客。附近這樣的景點太多了，圍繞著湖，造一些房子，開民宿和商店，吸引人來遊覽和住宿。一開始也是鬧鬧烘烘的，沒過多久便冷清下來，剩下經營者苦苦掙扎。要是掙扎不下去，便只好關門走人。現在，他們就處在中間階段，食之無味，棄之可惜。

很多店是附近村民開的，他們的房子和田地被徵遷後便沒了去處，只好回到這裡當店員或保潔員，打掃景區衛生或清理湖面上的漂浮物。

一個老嫗坐在湖邊長椅上，戴一頂破毛線帽，上身是布片似的衣服，多件胡亂疊穿，看不出具體款式。下身是樣式古怪的長裙，曳地而行。整個人好似一隻落魄的、被剪掉羽翼的大鳥，再也飛不起來。在她身邊放著三只蛇皮袋，一只綠色的、一只粉色與白色夾雜，另一只辨不出本色，都滿滿當當，可能是路上撿的垃圾。（一○）

民宿

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