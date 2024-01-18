領導說俏皮話，下屬們急忙哈哈大笑。巨大的笑聲把老裴驚醒，老裴昨晚熬了一夜，沒聽到薛文婧敲門。他穿著拖鞋、光著上身推開門，被一眾記者們劈劈啪啪的閃光燈嚇得目瞪口呆。

雙方都愣了好一會兒，校長急中生智忙說：「這是我們的老師，通宵都在這裡工作。」

團長和裴崇任握手，親切地問他在做什麼。裴崇任再傻也知道不能說抓鬼，就隨手拿出幾幅畫來讓團長觀看。團長讚不絕口，翻了翻桌子上的書，看到佛經時說：

「裴老師對中國傳統文化還有研究？」

裴崇任有些得意忘形，揚了揚手中的佛珠說：「佛教義理深奧，學了這麼久，更覺得自己淺薄。我已經皈依，到寺裡掛名當了居士，希望能學得更加深入。」

團長笑容凝固，回頭意味深長地看了校長一眼。校長瞪了院長一眼，院長惡狠狠小聲咒罵老裴。

團長又看到裴崇任的符咒，驚訝道：「這是？」

裴崇任得意地說：「這是從呂祖廟裡求來的，驅鬼鎮宅，據說效果不錯。」

團長臉色徹底差了下來，和老裴握手後就匆匆離開了。

在總結會上，院長主動向團長說清原委承認錯誤，表示忽略了老師們的思想教育建設，回去後一定深刻總結反省。團長也沒有十分追究，嘆息說：

「我在大學待了幾十年，發現所有的校園裡都流傳著兩個謠言，一個是女學生被強姦後保研、一個是宿舍或者教室裡鬧鬼。越是百年老校，這種謠言越是盛行。第一個謠言事關法律，我們一定要澄清。至於第二個，不妨做為一種校園文化吧！《聊齋》不也是文化中的精品嗎？俗話說得好，見怪不怪，其怪自敗！」（七）