圖／阿尼默

他一直以為四周充斥著怪物，他的生命就只是在險象環生中的設法殘存。終於一日，他明白原來自己也是一隻怪物，是所有人都畏懼閃躲的陰暗對象，才第一次感覺到不需要再防禦或掩飾什麼地鬆了口氣。

今天早上襲起來狂烈的雨勢，他呆愣地望著窗台外的螃蟹蘭，有些擔心會不會連根帶葉地在下個瞬間就被吹颳走了。其實，這個驟來驟去顯得任性的暴風雨，昨夜已經來去幾回。他依稀記得半醒半睡的昏夢時候，清楚聽到雨珠子打在透明壓克力雨遮的聲響，嘟兜、嘟兜……嘟嘟兜兜……像是什麼怪物的半夜敲門聲響。

「真的是颱風嗎？」他低聲地喃喃說著，好像怕給什麼人聽見似的。

然後，認真地想了一下自己人生裡，確定第一個怪物應該就是他的父親。但老實講，父親算是十分盡責扮演自己被賦予的角色，他帶著某種委屈負責的心情，一世應對他不喜歡的公務員生涯，這應可算是為家庭犧牲的英勇表現。父親小心翼翼過著生活，尤其不能相信外面世界的訊息與誘惑，彷彿一家全是活在毒草叢林的兔子，每一次探出洞穴想要求生存的咬食與咀嚼，都是即將步入惡意陷阱與生命終點的致命舉動。

「外面壞人很多的，你最好相信我。畢竟人心難測、人心難測啊……」父親反覆對他和母親說。心懷恐懼疑慮的母親，就在這樣陰鬱難晴的警告籠罩下，眼睜睜看著自己從青春的美麗，日日枯萎並終於消失死去，剩下他與父親相依對峙的生命景況。

父親沒有積存什麼財產，唯一幸運擁有的，就是住了一輩子的老公寓。在他退休 後足不出戶，不意外地得了老年癡呆症，這讓父親理所當然地更不信任所有眼前的人，包括幫忙日間送餐的樓下阿姨。父親懷疑她必是來偷竊財物，並會在每日的食物裡下毒。

「誰會來家裡偷東西啊？你自己看看哪，你府上究竟有什麼值錢的東西，可以讓人想去偷的啊？沒有的，我現在就明明白白地告訴你，並沒有的，府上什麼值錢東西都沒有的。我們這屋子根本就是家徒四壁，對，完全就叫做家徒四壁，這樣你終於可以懂了嗎？……你終於懂了嗎？」他每次都這樣嘶吼著，父親就迴身垂下頭，像做了錯事的孩子那樣閉嘴不語。

「還有，還有那個我要警告你，你可絕絕對對不准再提起什麼被誰下毒的事情。你知道這樣莫須有的指控，尤其還是說鄰居幾十年的阿姨，這是很嚴重，也可能造成不可收拾的後果哪！真的你要搞砸了的話，免不了要去吃牢飯，乾脆就準備在那裡終老吧。甚至我如果運氣不好，也奉陪地要賠上精神損失什麼的啊！」他會繼續補充這些帶著威脅語氣的說話。

「怪物，我看見家裡有一個怪物。」父親忽然慌張地四下望著。

「什麼怪物，在哪裡？」他隨著父親目光望去。

「我告訴你，那隻怪物藏在家裡很久了。」父親望著無人的白牆。

又繼續說著：「然後，兒子啊！我是說真的啊……你可是千萬不要變成一個怪物啊！」

他以為這樣的兩人劇碼，必然會餘生如此日日上演下去。然而，並沒有，父親就忽然走了。有點像在報復什麼的，突然就瞑目遠走去，讓他與老舊屋子終於必須面對面獨處，並被縈繞起來沉重陰鬱的氣息包覆住，像一個被世界突然遺棄的人。想起小學放學跟著一個同學回家，一心想看他新買的艦艇玩具，到離開他家時天都黑了，一人立在不知如何搭乘的公車站牌前，害怕地獨自流著淚的情景。

「是的，所有人都離我而去了，我卻連究竟該怎麼搭公車回家，都還弄不清楚呢！」他慌亂地想著，幼時害怕的感覺再次升起。

一天下樓丟垃圾，在巷口等垃圾車時，樓下阿姨靠了過來，對他說：「好久沒看你出來倒垃圾了，差點想去敲你的門，問是不是一切都還好呢！……我畢竟看著你一路長大過來，說沒有牽掛和感情，那是絕對不可能的。何況你家老大人剛走，老鄰居彼此守望相助也是應當的吧！」阿姨滔滔不絕地說著。

「是的、是的，真是謝謝阿姨的關心。我一切都很好，真的都很好，就是最近公司加班多又特別忙，經常沒空出來倒垃圾，讓阿姨你掛心，不好意思。」他咕噥地說明著。

「沒事、沒事，這樣相互關心本來就是應該的。還有，就是……這可以算我多嘴，就是想給你一個小小的建議，就是那個……那個我看你也不像是有成家打算的人，你這三十幾坪的公寓住家，就這樣空著也是可惜，不如就分租出去收點房租，你覺得如何？這樣生活有人出入作伴，還可以有人說話互相照應，也不算是什麼壞事。你覺得我這樣說，應當是有些道理的吧？」

垃圾車這時叮叮噹噹停了過來，他敷衍地說著：「是啊、是啊，很有道理。」假借要趨前丟垃圾，脫身閃離開阿姨。但是，似乎聽見她拉高喉嚨身後喊著：「你聽我說啊，要不就養條狗也好。反正你從小不愛和人相處，我們都是明白也理解，你不如就養條狗作伴，家裡好歹多一口呼吸的氣息，總是好過一屋子死氣沉沉的吧。」

「好啊、好啊。」他低頭反覆說著，不知道是在對誰回話了。（上）