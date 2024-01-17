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血藏不住祕密（全文完）

桑文鶴

拿到報告書的時候，他的心情如發現寶藏般激動。他明白這意味著什麼。也正是因為有了這個，他才有底氣開誠布公地跟姚蔓舒談起了條件。她可以繼續做自己的女人，自己也會盡所能地照顧她。可她要明白，他是會結婚的，而這個結婚的對象，卻不是她姚蔓舒。

王泰明沉浸在這個祕密裡無法自拔。在那些妻子興致闌珊而他又不能去見姚蔓舒的夜晚，因為有了這個祕密，長夜也變得不再寂寞。他在腦子裡一點一點的，像理清線頭一般，將那個故事的後半部分補齊。

大概從一開始，麻志騫寄回姊姊家給她看的照片，就是他和方金華。因為方金華的隱忍和大度，姊姊才會給她「好心」的評語。去接姚蔓舒的女人就是方金華，至於真正的劉曉萍去了哪裡，這世上恐怕也只有方金華知道。死在那一年冬天的，絕非只有那個被燒死的流浪漢而已。

沉默的生活裡，時間終將失去刻度。王泰明意識到了有人在沒人注意到的地方，犯下了隱祕的罪行，而他自己則主宰著如何處置真相的權力。這樣的感覺讓他著迷。

妻子翻了個身，露出了光滑的胳膊，王泰明伸手摸了上去，半夢半醒的妻子卻本能地發出了厭惡的聲音。他啞然失笑，還是新婚，就已經這樣。看來她真的是不喜歡這種事啊！沒關係，還有姚蔓舒。王泰明想，要不然明天去她那一趟。

人都是貪心的。這話沒錯。就算是為了自己的前途，他也要好好地經營自己的婚姻。王泰明收回了自己的手，在屬於自己的床的那邊乖乖躺好。（全文完）

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