學校領導有點飄飄然，就多了一句嘴說：「藝術學院的老師們，還是很刻苦的，據說他們畫室，經常整夜整夜的燈火通明，老師們都在裡面搞創作！他們的一個年輕老師，剛到學院不久，就拿了個省裡的一等獎！」

說者無心、聽者有意，檢查團裡有一個愛摳字眼的老教授，馬上拿著監察條例反問說：

「校長，這不對啊！按照國家規定的實驗室監察條例，晚上九點鐘，所有的實驗室是必須要斷電的。這是學院的安全穩定工作沒有做到位啊！」

學校領導臉色尷尬。院長急忙上前一步解釋說，雖然都帶著一個「室」字，但這些畫室並不屬於實驗室範疇，通宵給電是不違反監察條例的。老師們白天需要上課，只能在晚上搞創作。為了保證良好的教學效果，老師們把條件最好的房子都留給學生當機房、實驗室，自己還在解放前的低矮潮濕房子裡辦公。

檢查團團長不住點頭，鞠一把老淚嘆息說：

「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾，。說的就是我們這些園丁啊！走，我們去看看老師們的工作環境，來個現場教學！」

在不遠處候著的薛文婧老師手提高跟鞋，在校園裡沒命狂奔，搶先來到畫室裡打掃衛生。路程很近，院長有意拖延了二十分鐘，估計已經準備停當，這才帶著領導們有說有笑地過去。

看到半地下的簡陋畫室，檢查團長頓時動了感情。他嘆著氣非常滿意地摸摸這裡、拍拍那裡，伸出大拇指笑著說：「我去歐洲考察的時候，曾經看到過據說是達‧文西的畫室遺跡，就是這樣的半地下室。這說明了什麼，說明我們的老師已經和國際接軌，向大師們看齊了呀！」（六）