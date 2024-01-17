我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

半臉佳人（六）

張舒涵

學校領導有點飄飄然，就多了一句嘴說：「藝術學院的老師們，還是很刻苦的，據說他們畫室，經常整夜整夜的燈火通明，老師們都在裡面搞創作！他們的一個年輕老師，剛到學院不久，就拿了個省裡的一等獎！」

說者無心、聽者有意，檢查團裡有一個愛摳字眼的老教授，馬上拿著監察條例反問說：

「校長，這不對啊！按照國家規定的實驗室監察條例，晚上九點鐘，所有的實驗室是必須要斷電的。這是學院的安全穩定工作沒有做到位啊！」

學校領導臉色尷尬。院長急忙上前一步解釋說，雖然都帶著一個「室」字，但這些畫室並不屬於實驗室範疇，通宵給電是不違反監察條例的。老師們白天需要上課，只能在晚上搞創作。為了保證良好的教學效果，老師們把條件最好的房子都留給學生當機房、實驗室，自己還在解放前的低矮潮濕房子裡辦公。

檢查團團長不住點頭，鞠一把老淚嘆息說：

「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾，。說的就是我們這些園丁啊！走，我們去看看老師們的工作環境，來個現場教學！」

在不遠處候著的薛文婧老師手提高跟鞋，在校園裡沒命狂奔，搶先來到畫室裡打掃衛生。路程很近，院長有意拖延了二十分鐘，估計已經準備停當，這才帶著領導們有說有笑地過去。

看到半地下的簡陋畫室，檢查團長頓時動了感情。他嘆著氣非常滿意地摸摸這裡、拍拍那裡，伸出大拇指笑著說：「我去歐洲考察的時候，曾經看到過據說是達‧文西的畫室遺跡，就是這樣的半地下室。這說明了什麼，說明我們的老師已經和國際接軌，向大師們看齊了呀！」（六）

上一則

旋轉修行與胡旋舞

下一則

瓢蟲與集中營

延伸閱讀

赴港跨年北返塞爆 內地客怨「為12分鐘煙花露宿6小時」

赴港跨年北返塞爆 內地客怨「為12分鐘煙花露宿6小時」
聚聲堂藝術學院新年音樂會 慶成立十周年

聚聲堂藝術學院新年音樂會 慶成立十周年
史島變電站著火 數千戶居民斷電

史島變電站著火 數千戶居民斷電
紐約史島東岸電力設備起火 3000多戶居民斷電

紐約史島東岸電力設備起火 3000多戶居民斷電

熱門新聞

周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)

虛空下筆 茶人周渝「泣露千般草」書法個展 狂野寫心境

2024-01-11 06:00

幸福的退休生活

2024-01-12 01:00
想樂∕圖

母親與她的兄姊

2024-01-14 01:02
美國芝加哥青年旅舍坐著年輕旅人的交誼廳。（林禹瑄．圖片提供）

青年旅舍沒有青年

2024-01-10 01:02

丟的不只是錢包

2024-01-09 01:00

難忘的一餐

2024-01-13 01:01

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案