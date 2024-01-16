血藏不住祕密（二三）

那你恨不恨我？王泰明摸著她的頭髮問。

姚蔓舒沉默了幾秒鐘，最後還是搖了搖頭。我曾經覺得，一輩子活在謊言裡也是好事，可現在知道真相了，反而覺得輕鬆了許多。她抱緊王泰明，但是如果你再不要我，我是一定會恨你的。她的聲音又軟了下來，我會聽你的話，我會好好的。我不渴求太多，只要能讓我時不時見到你就好了。

王泰明沒有說話，只是在她的頭髮上落下深深的一吻。

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王泰明結婚了，婚禮很盛大、新娘很美、天氣很好，所有的人臉上都帶著笑。王泰明只是遺憾，王建國並沒能看到這一天。

他提前跟姚蔓舒打了招呼，說自己最近怕是得先顧著這頭。姚蔓舒果然沒鬧，她似乎已經理解了王泰明的苦衷。男人需要婚姻，可婚姻並不等同於愛情。王泰明的婚姻是幫他變強的途徑，而只有他變強了，自己也才會跟著幸福。

這件事她沒有瞞著舅媽，在給舅媽的信裡，她如此這般寫出了自己的心聲。她說：舅媽，我時時刻刻都在想念你。五年的時間很快就會過去，我會過好自己的生活，好好地等你回來。

監獄 裡，看到姚蔓舒來信的女人情緒複雜。她放下信，幽幽地呼出一口氣，她多麼想給這可憐的傻姑娘回信，告訴她自己一段類似的經歷。可她沒有，言多必失。事到如今，她只能守口如瓶，謹小慎微地活著。她在心底想，至少，這世上已經沒人知道自己最大的祕密。即使有猜疑，也已經沒有了證據。她以為。

王泰明這次沒有再找王棟，他花高價去了一家私人鑑定中心，把從姚蔓舒舅媽用過的梳子上取下的頭髮，和那封血書裡的舊血跡拿去做比對。（二三）