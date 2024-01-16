她想起適合女孩的職業，比如插花師、烘焙師這些，還算輕鬆，也體面。

「我也不知道她喜歡什麼。她從來不和我說這些的。」李槿搖了搖頭，似乎不願再提這個話頭。

可廖青不甘心，還想說點什麼，她提到高復，不如再去高復一年，重新選一個感興趣的專業。她這麼說時，心裡也不是完全贊同，就怕沒有結果，白辛苦一場，可能會更加糟糕。可除此之外，還能有什麼辦法？

「你以為讀書是萬能的、包治百病的，一定會有個好前途？」李槿從沙發上起身，咄咄逼人地望著她。「你知道她為了考這個破學校，費了多少勁嗎？每天讀到三更半夜，高考 前病倒了，在醫院掛了三天鹽水，差點錯過考試。她根本不是讀書的料，沒這個腦子，白費力氣的。」

廖青一下子不知該說什麼好了。她承認李槿說得沒錯，女孩根本不是讀書的料，也沒有別的方面過人的天賦。很多事情都做不好，總會搞砸。生活中有很多這樣的人，他們就算比別人付出更多的努力，也不一定能獲得別人一半的成就。

可這樣的人不是需要更多的機會嗎？

「前段時間，她嚷著要去學美容，我媽拿出一筆錢讓她去。沒學幾天，就被她們退回來了。」說到這裡，李槿居然笑了，好像這是一件很好笑的事。「她對前來做美容的客人說，那些東西都是暫時的，並不能讓一個人真的變美，還說什麼人最重要的是心靈美。你說這個小孩是不是腦子壞掉了？讀書讀壞了，我讓她以後別讀什麼世界名著了，不如安安靜靜地做點體力活……」

「怎麼會這樣呢？」她喃喃著，不停揉搓著太陽穴，好像這可以讓自己好受些。（八）