血藏不住祕密（二二）

她又哭了，說：小明，我想你。我以為我能忘了你，可是我還是不行，離開你我怕是活不下去。她求王泰明陪她一晚上。

王泰明望著她美麗的眼睛，最終還是狠不下心。他帶著姚蔓舒去了酒店，用她的身分證開了房。夜裡，她躺在他的懷裡，摟著他的脖子說：只要能讓我待在你的生活裡，怎麼樣都好。

王泰明很想抽一支菸，可還是忍住了。他的腦海裡翻騰著很多東西。他快要結婚了，在單位也被提拔了，可他還是覺得缺了點什麼。人都是貪心的，明明知道不對，可就是什麼都想要。

他問：你去看你舅媽了嗎？

姚蔓舒說：看了，她的精神狀態還可以。上次去，她還說要好好改造，爭取減刑早日出來。

王泰明沒問麻志騫的事，他被判了死緩，這輩子怕是要老死在獄中了。

我現在除了舅媽，就只有你了。姚蔓舒的嘴唇又貼了上來，小明，你要我怎麼樣都可以的，只要你別離開我。

她的身子滾燙，像是野蠻的熱浪 般裹挾住了王泰明。王泰明明白，沒落貴族後代的感覺已經徹底離開了姚蔓舒，她恐怕覺得自己已經是低到塵埃裡了。

他在退潮的黑暗裡問姚蔓舒：你還有你舅媽的東西嗎？比如她用過的梳子什麼的。

你要這個做什麼？姚蔓舒問。

不做什麼。我們街坊有人去廟裡拜佛，認識了一個高僧，可以做做法事祈福。你舅媽經歷了這麼多事，也可以說是命途多舛，做做法事也能讓她以後的日子順遂一點。我就記得那個街坊說過，做法事要用事主的貼身東西的，像是頭髮、指甲什麼的。

她的東西都在，我都沒丟。姚蔓舒說，有的時候我真的很恨我舅舅，如果不是他鬧這樣一齣，我的父母也不會死。（二二）