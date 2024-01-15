「……你別這樣啊！是她沒填好志願。那是她自己的事。」李槿輕聲說。

「怎麼會是她一個人的事？當初填志願時，難道你們就沒去了解過嗎？怎麼能讓她去讀一個一點都不喜歡的專業……」廖青越說越生氣，好像只要她們中的任何人努一把力，事情就不會發展成如今這樣。

李槿表情尷尬地望著她，大概沒想到她會這麼直接。「這小孩是我媽帶大的，鄉下老太太怎麼會教育孩子呢？只知道節省，我給的錢都被她存起來，自己不花，也不給小孩花。」說到這裡，她忽然笑了笑，語氣中盡是無奈和疲憊。

廖青從母親那裡，聽過一些關於女孩外婆的事，節儉到不可思議的地步。常常給女孩做豬油拌飯，家裡很少買菜，更別說肉了。其實並不缺錢，當年這一家的大人拋下女兒去外面打工，賺了不少錢。那些錢幾乎沒動過，躺在銀行裡源源不斷地生出小錢，利息很高。

後來那家私人銀行倒閉後，他們只分到一輛毫無用處的賓士轎車，在家中車庫裡睡了幾年覺，最後被低價處理掉了。因此，他們更不敢花錢了。

「那她以後怎麼辦呢？如果不念書的話……」廖青想著，要是李槿能把曉晚帶在身邊就好了，像前檯女孩那樣待在這裡，總能見見世面，學一點本事。

「不知道，她一天一個想法，我都懶得管她了。」李槿再次坐回沙發上，揉搓著太陽穴，好像那裡有什麼東西正在困擾著她。這個動作讓廖青再次想起女孩。在肯德基 的那次，她也是這樣，揉著太陽穴，說自己暈車，什麼車都暈。

「她平時都喜歡什麼？可以按著她的興趣愛好，去學一門手藝啊！」（七）