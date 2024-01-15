整個廣場屬於我（一）

王幼嘉／圖

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楊雪梅得知堂嫂去世以後整晚噩夢，早上從家裡去烘焙店的途中精神恍惚，一路思索著，要不要告訴詩妍這個消息。她來到詩妍的奶茶店門外，命令曲奇蹲下，自己也蹲下，撩撥詩妍用繩子綁著養的咖啡 貓，用手試試繩子的鬆緊，說天天拴著，可憐的檸檬沒有一點自由。詩妍眼風掃過來，翻個白眼繼續留在吧檯後面看劇，好像楊雪梅是那天上吹來的一陣風。曲奇，一條拉布拉多成年狗，熱情地舔貓，被貓一巴掌打在狗臉上。笨狗！楊雪梅罵道。

晨霧尚未完全散盡，旺財廣場大部分店鋪還沒開門營業。居住在樹上的小鳥們，嘰嘰喳喳吵個不停，響翻了天。

就在楊雪梅低頭訓狗的時候，花娘娘悄無聲息出現在她身旁，向幾步之外的詩妍走去。楊雪梅總也無法習慣花娘娘這個古怪的人，每每突然發現她在離自己很近的地方都有驚嚇感，以為她是從地下鑽上來的、以為自己大白天遇見了鬼。

花娘娘咯咯笑著，對詩妍說「照舊」。咯咯傻笑是她眾多古怪動靜之一，時常未見其人，先聞其聲，讓人感覺不自在，所以大部分時間她都是一個人待著，品味那無奈的孤獨。

詩妍問：照舊一杯還是兩杯？

花娘娘說一杯，今天我老公還未起床，昨晚他又喝到半夜才回家。以前只是女人不愛跟花娘娘玩，現在連男人都不去招她惹她了，因為她老公把每一位男性都當成假想敵，橫眉冷對，三角眼狂冒凶殘之光──當然，她老公警惕性高也是有原因的，怕她被色鬼占了便宜唄。花娘娘有張完美的瓜子臉，又傻又漂亮，天天喝奶茶，腰肢也還是盈盈一握的樣子。再加上她擅長化妝，像極了傳說中的美麗女妖……

這天情況有些反常，詩妍一改往日的冷漠，與花娘娘頭碰頭嘀咕，壓著嗓子咯咯笑。楊雪梅想起詩妍剛才對自己愛理不理，很不甘心，等花娘娘走後，來到吧檯前面誇張地說：「嗨，詩妍大美女，你又偷偷摸摸看小黃片了呀！」

「你們中年大媽才看小黃片！」詩妍回敬。

中年，還大媽，楊雪梅不樂意了，「哼」一聲扭頭走回自己的小店。

忙完店裡的事情，楊雪梅餵拴在她店門外的曲奇、餵隱匿在乒乓球桌周圍的幾隻流浪貓，然後又來到對面，哪怕白天也開著眩目招牌燈的奶茶店，擼詩妍的貓，假裝不好意思地說：哎喲檸檬，今天忘記給你帶貓條啦。裡面飄出來詩妍一句諷刺：「你又來矇騙我家檸檬，天天撒謊詐騙，你也好意思！」

楊雪梅每天餵旺財廣場的流浪貓，但沒有一隻流浪貓肯讓她摸、讓她擼，她只好時不時過來檸檬身上找感覺。此刻檸檬四隻腳都收在肚子底下閉目養神，對兩腳獸騷擾自己的五隻手指愛理不理。

楊雪梅說：檸檬越來越高冷了，像詩妍你一樣，給牠按摩也沒反應。

詩妍沒好氣地說：這是一隻沒有良心的貓，比人還沒良心。

詩妍正說著，突然衝楊雪梅做了個禁聲的動作。楊雪梅順著她的目光望去，見到前方大榕樹下，一隻花狸貓壓低身子慢慢向前爬，貓的前方有幾隻麻雀在地上吃榕樹果子。麻雀發現危險，起飛，貓奮力一躍，捉到其中一隻，並在落地之前塞進嘴中……一氣呵成，沒有任何多餘動作。

「天呀，嚇得我的小心肝都快跳出來啦──」楊雪梅拍著胸口，誇張地說。

這會奶茶店沒有客人，也沒人在網上買奶茶，無聊的詩妍又回到櫃檯後用平板電腦追劇。一天中，她大部分時間都在追劇，小部分時間用來賣奶茶。最近兩三年，詩妍不怎樣搭理楊雪梅，在楊雪梅面前，她比貓還高冷。楊雪梅過去雙手撐在櫃檯上，觀察詩妍光滑的臉蛋。電腦螢幕後，詩妍的皮膚像塗上了一層淡藍色的釉彩，頭髮還那麼有彈性！

她刻意用平靜的語調說：「嗨，詩妍小美女，如果你送我一杯檸檬茶，我告訴你一個天大的消息──」

詩妍笑笑說：「你們中年大媽就是愛占小便宜，一個消息還交換。你沒有消息的時候，我也接二連三送給你奶茶的好吧？」

楊雪梅看到詩妍店裡，自己寄賣的點心快沒了，說：你這裡生意還不錯，等下我再拿些過來。

詩妍說：我這裡賣啥都行，你也不看看是誰在賣！

楊雪梅笑笑，指出自己送給詩妍的點心可比奶茶成本高，詩妍占了便宜還賣乖。（一）