血藏不住祕密（二一）

人當場就昏迷了。送到醫院搶救了三天，人還是沒了。

喪事辦完，王泰明回家幫高芳娟收拾王建國的遺物。結果在一個舊木箱子的底層，發現了一個牛皮紙的信封，裡面的東西讓王泰明吃了一驚。竟然是一封摺起來的信，信是用鋼筆寫的，看墨水的痕跡。這信已經有年頭了。信的落款人是「愛你的金華」。「金華」這兩個字上，還有紅色的血指紋。

王泰明想起了那個故事。王金華匆匆離廠，她落在宿舍的筆記本被同屋人發現，藏在筆記本裡的血書被公之於眾，最後又不翼而飛，沒想到卻被王建國像寶貝一樣，珍藏了這麼多年。當年暗戀方金華的人何其之多，只是王泰明沒想到，王建國竟也是其中的一個。

王泰明把這封信小心收好，沒有對母親說過一個字。

又過了幾個月的一天，他在單位加完班，剛走到停車場，就看見一個女人正站在自己的車子旁。他沒看清那人的樣子，只想快點上車回家，誰知那女人卻開了口，她說：小明，是我。

竟然是姚蔓舒。她應該是喝了酒，醉醺醺的，趁著王泰明愣神的工夫，就撲進了他的懷裡。她的額頭滾燙，正發著燒。王泰明趕緊把她扶上車，帶她去了醫院的門診部。幫她辦好掛點滴的手續，王泰明就要走，卻被她一把拽住。

她低聲下氣地求他，就算他是可憐自己，也別把她一個人扔在這裡。王泰明耐心地陪她掛完點滴。

她跟著王泰明上了車，王泰明問她現在住哪裡，她搖搖頭，說：我不想回去。（二一）