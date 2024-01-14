這些年，她打定主意不為任何事情求人。遇到依靠外力才能完成的事，毫不猶豫地選擇放棄。她只想與這個世界保持簡單冷淡的關係，盡量不去打擾別人，也不願被他人打擾。可這件事讓她不安。事實上，她可以通過一些人去認識那個學校裡的人，或許是能想到解決辦法的。可現在一切都太晚了。

二○六房間靠最西面，有一扇很大的落地窗，廖青推門進去時，李槿正坐在窗前沙發上打電話──俐落的栗子色短髮、米白色圓領棉上衣、杏色長褲，極其簡潔和普通的款式。除了腕上的手表，身上沒有多餘的裝飾物。

廖青站在那裡，腦子一片空白，就像走進一個塞滿陌生人的房間，本能地感到手足無措。李槿明顯胖了不少，身板變厚實了，腰肩部和臀部也長出不少贅肉，部分沖淡了當年的記憶。

掛掉電話，李槿起身，朝廖青走來。走到一半，又停下，退回到窗前沙發那裡，拿起茶几上的糖果，往嘴裡塞了一顆。兩人都尷尬地笑了。她們之間沒有寒暄，也沒有流露出任何驚詫的表情，似乎對方的事情早已了然於心。事實上，除了兩個母親通報的情況，她們對彼此的近況一無所知。

即使如此，她們之間仍存有某種罕見的默契，儘管廖青無法說清那是什麼。半年前看到那女孩，她就料到會有這一天。她們肯定會見面的。

「很抱歉，曉晚轉專業的事，我沒能幫上忙。真沒想到她會退學──」她很自然地提到女孩，說女孩如何發短信給她，跟她傾訴想換專業，可她什麼也沒做。她為自己語氣中流露出的難過和愧疚感到震驚。（六）