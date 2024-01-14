我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

湖畔往事（六）

草白

這些年，她打定主意不為任何事情求人。遇到依靠外力才能完成的事，毫不猶豫地選擇放棄。她只想與這個世界保持簡單冷淡的關係，盡量不去打擾別人，也不願被他人打擾。可這件事讓她不安。事實上，她可以通過一些人去認識那個學校裡的人，或許是能想到解決辦法的。可現在一切都太晚了。

二○六房間靠最西面，有一扇很大的落地窗，廖青推門進去時，李槿正坐在窗前沙發上打電話──俐落的栗子色短髮、米白色圓領棉上衣、杏色長褲，極其簡潔和普通的款式。除了腕上的手表，身上沒有多餘的裝飾物。

廖青站在那裡，腦子一片空白，就像走進一個塞滿陌生人的房間，本能地感到手足無措。李槿明顯胖了不少，身板變厚實了，腰肩部和臀部也長出不少贅肉，部分沖淡了當年的記憶。

掛掉電話，李槿起身，朝廖青走來。走到一半，又停下，退回到窗前沙發那裡，拿起茶几上的糖果，往嘴裡塞了一顆。兩人都尷尬地笑了。她們之間沒有寒暄，也沒有流露出任何驚詫的表情，似乎對方的事情早已了然於心。事實上，除了兩個母親通報的情況，她們對彼此的近況一無所知。

即使如此，她們之間仍存有某種罕見的默契，儘管廖青無法說清那是什麼。半年前看到那女孩，她就料到會有這一天。她們肯定會見面的。

「很抱歉，曉晚轉專業的事，我沒能幫上忙。真沒想到她會退學──」她很自然地提到女孩，說女孩如何發短信給她，跟她傾訴想換專業，可她什麼也沒做。她為自己語氣中流露出的難過和愧疚感到震驚。（六）

上一則

盼音樂改變世界 張孝威開唱 張忠謀、劉德音都是座上賓

下一則

經驗

延伸閱讀

軍校生被退學獲平反 國賠討薪敗訴

軍校生被退學獲平反 國賠討薪敗訴
女子「過世40分鐘」竟奇蹟復活 10天後檢查結果讓醫驚呆

女子「過世40分鐘」竟奇蹟復活 10天後檢查結果讓醫驚呆
艾比的煩惱（一一）

艾比的煩惱（一一）
美國國稅局與安全峰會共同提醒 保護個人資訊並警惕新興欺詐行為

美國國稅局與安全峰會共同提醒 保護個人資訊並警惕新興欺詐行為

熱門新聞

丟的不只是錢包

2024-01-09 01:00

幸福的退休生活

2024-01-12 01:00
作者徐望雲的父親所著的客家菜食譜。（徐望雲．圖片提供）

我的客家基因

2024-01-08 01:02
「蘇軾書前赤壁賦 (局部) 」獲文化部指定為國寶。（本報資料照片）

委屈了16年 故宮「蘇軾書赤壁賦」終於當上台灣國寶

2024-01-04 23:00

面對不睦之鄰

2024-01-07 01:00
冰島有名的熱狗亭，吸引來此的各國遊客。（典樂．圖片提供）

寒天極地覓美食

2024-01-05 01:02

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨
挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子