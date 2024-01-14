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美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

艾比的煩惱（全文完）

顧艷

他的腦癌已擴散到全身，癌細胞就像魚鱗生長一樣，而他的咳嗽聲，彷彿衝撞在一塊鍍錫鐵皮上的鉗子。艾比在二○五病房停留了一下，發現他咳嗽完就把目光死死地盯住天花板。天花板上什麼也沒有，可他偏說上面有一群飛蛾在來回飛翔。也許人之將死，總會看到一些將死的生物；飛蛾也許就是他在癌細胞擴散後，尋找到的生物。艾比沒有驚動他，對於他來說，孤獨和恐懼就像雪片一樣蜂擁而至。

艾比繼續朝前走時，聽見有人喊她。她轉過頭，看見護士長衝她笑嘻嘻地說：「告訴你個好消息，明天上午九點，你被主任安排在第二手術室主刀。」

艾比驚訝地問：「真的？」

護士長說：「剛定下的，怎麼會假？」

艾比有些激動，一臉興奮地直奔主任辦公室。主任說：「我正要通知你呢！」

艾比激動地說：「我很感謝您給我這個機會，更感謝您對我的信任。」

主任說：「明天大衛的手術你主刀，我相信你能勝任的。」

艾比「啊」的一聲，沒想到主任讓她給大衛主刀，這太難為她了。她不知道自己是否有十足的把握，如果失敗，也就意味著她將失去做一個優秀醫生的機會和資格。艾比想到失敗，心裡感到緊張和恐懼。

回家的路上，艾比走得格外沉重。母親做好飯菜，但她什麼也吃不下。母親以為女兒還在生她的氣，便和藹地說：「我也是為你好。」艾比沒理睬母親，管自己捧一本醫書翻閱。

母親又說：「吃飯吧，不能餓著肚子。」

艾比說：「我明天要做大手術，吃不下飯。」

母親朝她看看，生怕她又發脾氣，不敢再接話，慌張地回自己屋去了。（全文完）

癌細胞

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