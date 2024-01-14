阿尼默／圖

院長懇求特例特辦，老兩口經濟狀況並不寬裕，耿菲兒雖然不是在工作時間，但確實是在工作地點受的傷，而且是為了學校的榮譽受重傷。花一樣的女孩，毀容可是一輩子的罪啊！

學校仔細斟酌後同意了，耿菲兒的醫藥費終於有了保障。經過無數次的換皮手術，兩年後耿菲兒回到了校園，所有的老師都去看望問候她。耿菲兒微低著頭，用長長的頭髮掩蓋住半邊臉頰和脖子。不管別人問什麼，她都是輕聲答應著，點點頭或者搖搖頭，像往常一樣溫婉可愛。

老師們鬆了一口氣，這個孩子終於挺過來了。只有老竇教授心細如髮，發現了耿菲兒不同以往的地方，她的眼神深處隱藏著凶狠和凌厲，再也不是那種溫柔可人、清淡如泉般的透徹。老竇教授搖著蒲扇感慨說，這個昔日讓男老師們如醉如癡的妙人已是明日黃花。

沒多久，耿菲兒的男友提出分手。他去病房探視過，被病床上那個如鬼魅般的人形生物嚇得魂不附體。男友捫心自問，到底有沒有勇氣和這樣的生物生活幾十年，幾次思索後都是否定的答案。男友不忍心在病房裡提分手的事情，盡心盡力地照顧了她兩年。

看到耿菲兒已經痊癒出院，男友偷偷地透露出分手的意願，耿菲兒總是不肯接男友的話茬。她並不是傻子，躺在病床上呻吟輾轉疼得大汗淋漓，卻因為潰爛癒合的皮膚沒有毛孔無法排汗的時候，那種萬蟻噬心的酸癢劇痛，根本不是人的毅力能夠抵擋的痛苦。耿菲兒淒厲哭號，心中最希望見到的人就是男友，希望得到他的擁抱、他的親吻、他的寬解。

可當男友真到病房的那一瞬間，她從這個男人驚恐的眼神中，終於明瞭自己早已不是那個溫柔可愛的嬌婉女子，更像是從地獄升騰而起的惡鬼。就好像許仙看到了白娘子的蟒蛇真身，瞬間被嚇暈了一樣。愛情哪兒有那麼偉大，它的根基不過是具肉皮囊，皮囊都壞了，愛情如何能不變！整個療養期間，男友雖然盡心盡力，但沒有碰過她一次、沒有和她的眼神對視過一次。

耿菲兒明白男友的心思，他看到了自己最醜陋恐怖的一面，這個心結恐怕是很難解開。耿菲兒把男友帶到婚房，滿心歡喜地籌劃著兩人的未來，小心查看著男友的反應。男友終於吞吞吐吐說出分手的要求。

耿菲兒哭道：「最難的我們都熬過來了，為什麼你現在要分手呢？」

男友嘴角抽搐，搖頭說：「菲兒啊！你饒了我吧！我怕我現在，連最基本的夫妻生活都給不了你，實在是嚇怕了啊！你不知道你做手術的時候有多可怕，我見過你的骨頭，我見過你的皮被一層層剝下來。我只要一闔上眼，就能看到這些。我實在是嚇怕了啊！」

耿菲兒摟著男友大哭，她奮力騎在男友身上撕扯著衣服。男友緊緊護住衣衫，把褲腰帶打了個死結，兩人打成一團。耿菲兒內心深處的委屈爆發出來，十指如鉤把男友身上、臉上抓了個稀爛。男友忍著傷口劇痛，蜷縮在牆角一臉驚恐。筋疲力竭的耿菲兒看著男友恐懼變形的臉龐，突然感到這個畫面無比滑稽。她站起身來仰天哈哈大笑幾聲，又低頭嗚嗚痛哭幾聲，狠狠踹了男友幾腳，搖搖晃晃地離開了。

耿菲兒分手的消息一傳來，薛文婧馬上領著一眾女老師們對男友口誅筆伐，罵他天性涼薄，豬狗不如，並恨恨地表示，以耿菲兒的容貌才情，再找個比他好上十倍、百倍的男人，簡直就是易如反掌。耿菲兒忍不住淚如雨下。

老竇教授拍著耿菲兒的肩膀，搖頭說：「菲兒，靜坐處常思己過，閒暇時莫恨他人。你們走到今天，不是誰的原因，時也命也，非人之罪！你要學會先從自己身上找原因……」

院長搖頭喟嘆。這老竇教授處處遭女人白眼，終生未娶果然是有原因的，這番話著實讓人討厭。院長上前一步，彎下腰說：「菲兒，你放心，不就是個不能共患難的紈褲子弟嘛，我一定給你介紹個人品更好、家境更好、前途更好的男朋友！這事包在我身上！」

耿菲兒還是哭個不停。院長和老竇教授兩個毫無戀愛經驗的老男人都不明白，女人在哭泣的時候，往往並不是想要一個解決問題的辦法，而只是想要貼心貼肺或者看上去貼心貼肺的安慰。薛文婧深諳此道，她帶著一群女老師們抱著耿菲兒邊罵邊哭，在發洩完後，耿菲兒的情緒終於穩定下來。看到員工們抱在一起的場面，院長也抹起了眼淚，眼睛潮紅地說：

「這就是我們『止於盡善』的學院文化啊！一方有難，八方支援！可嘆、可悲、可喜、可惜啊！」（三）