血藏不住祕密（二○）

劉曉萍說：不知道，說是就這一個月內，讓我什麼時候方便，自己去接呢。

麻志騫說：三天以後，還是同樣的時間，你還是在這裡等我的電話。到時候我再跟你細說。

至於他為什麼會用竇新杰的身分證，他說那是他找假證販子做的。他記得竇新杰的身分證號，是因為他來包子鋪偷錢被他抓住過，寫保證書的時候，他還留下了他身分證的複印件。至於竇新杰本人在哪裡、是死是活，他也不知道。

麻志騫的言語間很護著自己的老婆，他說老婆是一路被自己逼著，才上了賊船。火是他自己放的、人是他燒死的。劉曉萍最多只能算是知情不報，這麼多年了，還無怨無悔地帶著自己的外甥女。希望政府網開一面，讓她早日回家。

劉曉萍那邊，就只是哭，眼淚無窮無盡地流，彷彿沒有盡頭。

案子破了後，王棟受到隊裡的嘉獎。第二年的「五一」，他和未婚妻舉行了婚禮，王泰明和他的新女友給新人當了伴郎和伴娘。王泰明和新女友處得不錯，周末的時候，經常去女孩的父母家拜訪，陪女友父親下棋、陪女友母親去超市買菜，頗有一個女婿半個兒的覺悟了。

女友很保守，他也尊重。只是他還是時不時會想起姚蔓舒，她的美、她動人的笑和淚。可他也明白，魚和熊掌不可兼得，他早就為了今天的生活做出了選擇。

本以為日子會一直這麼平靜地過下去，可偏偏出了岔子。一個下著雨的晚上，王建國執意要自己去樓下的超市買吃的，高芳娟沒勸住，轉身進屋給他拿傘的工夫，老頭就出了門。結果走到樓道口的時候，看錯了台階，一腳踩空摔倒，後腦勺磕在了水泥台階上。（二○）